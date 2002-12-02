|10 April 2003
|Russia
|16+
|1 January 2003
|Australia
|15 May 2003
|Austria
|10 April 2003
|Belarus
|9 May 2003
|Brazil
|28 February 2003
|Bulgaria
|13 December 2002
|Canada
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|Czechia
|10 December 2003
|Egypt
|28 February 2003
|Estonia
|23 May 2003
|Great Britain
|9 May 2003
|Greece
|6 March 2003
|Hong Kong
|15 May 2003
|Hungary
|1 January 2003
|Iceland
|23 May 2003
|Ireland
|1 August 2003
|Italy
|11 April 2003
|Kazakhstan
|7 February 2003
|Lithuania
|28 March 2003
|Mexico
|13 March 2003
|Netherlands
|30 May 2003
|Norway
|17 April 2003
|Peru
|29 January 2003
|Philippines
|16 May 2003
|Portugal
|8 May 2003
|Slovakia
|25 April 2003
|South Korea
|14 March 2003
|Spain
|30 May 2003
|Sweden
|13 December 2002
|Taiwan
|11 July 2003
|Turkey
|13 December 2002
|USA
|10 April 2003
|Ukraine
Adam Sandler: Appears as the Mambuza Bongo Guy. Sandler's part is loosely inspired by a hippie clerk character that Rob Schneider performed in a Saturday Night Live (1975) sketch, whose catchphrase was "You put your weed in there." His scene was filmed on the eighth day of filming.