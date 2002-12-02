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Poster of The Hot Chick
6.3
Kinoafisha Films The Hot Chick
6.3

The Hot Chick

, 2002
The Hot Chick
USA / Comedy, Fairy Tale / 18+
Poster of The Hot Chick
6.3

Cast

Rob Schneider
Rob Schneider
Jessica
Adam Sandler
Adam Sandler
Rachel McAdams
Rachel McAdams
Jessica
Anna Faris
Anna Faris
April
Andrew Keegan
Matthew Lawrence
Billy
Eric Christian Olsen
Jake
Robert Davi
Robert Davi
Stan
Melora Hardin
Melora Hardin
Carol
Alexandra Holden
Lulu
Maritza Murray
Keecia
Fay Hauser
Mrs. Thomas
Director Tom Brady
Writer Tom Brady, Rob Schneider
Composer John Debney
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2002
World premiere 2 December 2002
Release date
10 April 2003 Russia 16+
1 January 2003 Australia
15 May 2003 Austria
10 April 2003 Belarus
9 May 2003 Brazil
28 February 2003 Bulgaria
13 December 2002 Canada
20 March 2003 Czechia
10 December 2003 Egypt
28 February 2003 Estonia
23 May 2003 Great Britain
9 May 2003 Greece
6 March 2003 Hong Kong
15 May 2003 Hungary
1 January 2003 Iceland
23 May 2003 Ireland
1 August 2003 Italy
11 April 2003 Kazakhstan
7 February 2003 Lithuania
28 March 2003 Mexico
13 March 2003 Netherlands
30 May 2003 Norway
17 April 2003 Peru
29 January 2003 Philippines
16 May 2003 Portugal
8 May 2003 Slovakia
25 April 2003 South Korea
14 March 2003 Spain
30 May 2003 Sweden
13 December 2002 Taiwan
11 July 2003 Turkey
13 December 2002 USA
10 April 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $34,000,000
Worldwide Gross $54,639,553
Production Touchstone Pictures, Happy Madison Productions
Also known as
The Hot Chick, Este cuerpo no es mío, Hot Chick - Verrückte Hühner, Miss populaire, ¡Este cuerpo no es el mío!, Ateşli piliç, Garota Veneno, Gorąca laska, Hot Chick - Kaunotar ja könsikäs, Hot Chick - Una bionda esplosiva, Kafti kai... antras, Karšta pupytė, Karstās čiksas, Kuum tibi, Miss Popularity, Pravi komad, Puicuța cu cocoșel/Am fost odată sexy, Sự Hoán Đổi Kỳ Diệu, Tökös csaj, Um Corpo Perfeito, Une nana au poil, Vroca bejba, Zába k zulíbání, Zgodna ženska, Καυτή και... άντρας, Горещо маце, Ціпонька, Цыпочка, ホット・チック, 小姐好辣, Este Cuerpo no es Mio, Tsiponʹka, Tsypochka, Este cuerpo no es el mío, Goreshto matse, 핫칙

Film rating

6.3
Rate 23 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3028 In the Comedy genre  810 In the Fairy Tale genre  82 In films of USA  1830 In films of 2002  23
Updated 20 March 2026

Quotes

Jessica Spencer Jessica Spencer, April: Boys are cheats and liars, they're such a big disgrace. They will tell you anything to get to second base... ball, baseball he thinks he's gonna score. If you let him go all the way then you are a hor... ticulture studies flowers, geologist studies rocks. The only thing a guy wants from you is a place to put his cock... roaches, beetles, butterflies and bugs. Nothing makes him happier than a giant pair of jug... glers and acrobats, a dancing bear named Chuck. All guys really want to do is - forget it, no such luck.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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