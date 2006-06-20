ProductionRegency Enterprises, Pariah, New Regency Productions
Also known as
My Super Ex-Girlfriend, Mi súper ex-novia, A Minha Super Ex, A szuper exnőm, Die Super-Ex, Eski süper sevgilim, Gガール 破壊的な彼女, La mia super ex-ragazza, Ma super ex, Ma super ex-copine, Mana bijusī superdraudzene, Mano super buvusioji, Mi súper exnovia, Minha Super Ex-Namorada, Minu endine superpruut, Mitt super-ex, Moja bivša je superheroj, Moja super bivsa, Moja super eksdziewczyna, Moja super Ex, Moje superbejvalka, My Super Ex, Super Ex, Yêu Nhầm Hoạn Thư, Η σούπερ πρώην μου, Моя супер-бывшая, Моя супер-колишня, Моята супер бивша, माय सूपर एक्स-गर्लफ़्रेंड, 我的超人女友, 我的超级前女友, Mi Super Ex-Novia