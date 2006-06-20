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Poster of My Super Ex-Girlfriend
5.8
Kinoafisha Films My Super Ex-Girlfriend
5.8

My Super Ex-Girlfriend

, 2006
My Super Ex-Girlfriend
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of My Super Ex-Girlfriend
5.8

Cast

Uma Thurman
Uma Thurman
G-Girl
Luke Wilson
Luke Wilson
Matt Saunders
Anna Faris
Anna Faris
Hannah Lewis
Eddie Izzard
Eddie Izzard
Barry
Wanda Sykes
Wanda Sykes
Carla Dunkirk
Rainn Wilson
Rainn Wilson
Vaughn Haige
Jaclynn Tiffany Brown
Mark Consuelos
Mark Consuelos
Steve Velard
Big Guido
Lenny
Stelio Savante
Stelio Savante
Leo
Margaret Ann Florence
Shapely Bartender
Director Ivan Reitman
Writer Don Payne
Composer Teddy Castellucci
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2006
Online premiere 21 June 2024
World premiere 20 June 2006
Release date
31 August 2006 Russia 16+
7 September 2006 Argentina
20 July 2006 Australia
31 August 2006 Belarus
20 September 2006 Belgium
1 September 2006 Brazil
5 October 2006 Chile
6 October 2006 Denmark
8 November 2006 Egypt
1 September 2006 Estonia
22 September 2006 Finland
13 September 2006 France
15 November 2006 Germany
4 August 2006 Great Britain
14 September 2006 Greece
28 September 2006 Hong Kong
21 September 2006 Hungary
8 September 2006 Iceland
4 August 2006 Ireland
7 September 2006 Israel
17 November 2006 Italy
10 February 2007 Japan
31 August 2006 Kazakhstan
15 September 2006 Latvia
1 September 2006 Lithuania
11 August 2006 Mexico
21 September 2006 Netherlands
25 August 2006 Panama
31 August 2006 Peru
16 August 2006 Philippines
25 August 2006 Poland
14 September 2006 Portugal
20 July 2006 Puerto Rico
9 August 2006 Singapore
8 March 2007 Slovakia
14 September 2006 Slovenia
17 August 2006 South Korea
22 September 2006 Spain
6 October 2006 Sweden
18 August 2006 Taiwan
31 August 2006 Thailand
8 September 2006 Turkey
20 June 2006 USA
31 August 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $61,108,981
Production Regency Enterprises, Pariah, New Regency Productions
Also known as
My Super Ex-Girlfriend, Mi súper ex-novia, A Minha Super Ex, A szuper exnőm, Die Super-Ex, Eski süper sevgilim, Gガール　破壊的な彼女, La mia super ex-ragazza, Ma super ex, Ma super ex-copine, Mana bijusī superdraudzene, Mano super buvusioji, Mi súper exnovia, Minha Super Ex-Namorada, Minu endine superpruut, Mitt super-ex, Moja bivša je superheroj, Moja super bivsa, Moja super eksdziewczyna, Moja super Ex, Moje superbejvalka, My Super Ex, Super Ex, Yêu Nhầm Hoạn Thư, Η σούπερ πρώην μου, Моя супер-бывшая, Моя супер-колишня, Моята супер бивша, माय सूपर एक्स-गर्लफ़्रेंड, 我的超人女友, 我的超级前女友, Mi Super Ex-Novia

Film rating

5.8
Rate 14 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 22 March 2021
Listen to the
soundtrack My Super Ex-Girlfriend

Quotes

Jenny Johnson [after breaking the bed while having sex] I'm sorry. I'll get you a new one.
Matt Saunders A bed or a penis?
Jenny Johnson Both.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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