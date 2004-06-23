Menu
Poster of White Chicks
Poster of White Chicks
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 5.9
2 posters
Kinoafisha Films White Chicks

White Chicks

White Chicks 18+
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2004
Online premiere 7 October 2004
World premiere 23 June 2004
Release date
7 October 2004 Russia 12+
7 October 2004 Belarus
12 November 2004 Brazil
20 October 2004 France
6 October 2004 Germany
13 October 2004 Great Britain
7 October 2004 Hungary
3 December 2004 Italy
7 October 2004 Kazakhstan
23 June 2004 Netherlands 12
23 June 2004 Norway 12
1 October 2004 Romania
17 November 2004 South Korea 15
15 October 2004 Spain
23 June 2004 USA
7 October 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $37,000,000
Worldwide Gross $113,100,873
Production Revolution Studios, Wayans Bros. Entertainment, Gone North Productions
Also known as
White Chicks, Donde están las rubias?, ¿Y dónde están las rubias?, Белые цыпочки, ¿... y dónde están las rubias?, ¿...y dónde están las rubias?, ¿Dónde están las rubias?, Agenci bardzo specjalni, As Branquelas, Bela modela, Dos rubias de pelo en pecho, Drôles de blondes, Dues rosses amb pebrots, FBI - Fausses blondes infiltrées, Feketék fehéren, İki fıstık, Loiras à Força, Mrak cure, Mrak komadi, Operacija: baltosios pupytės, Saikyô josô keikaku, Slepenpolicijā tikai meitenes, Thanh Tra Giả Gái, Two Blondes with Chest Hair, Valged tibid, White chicks - agenter i minikjolar, White Chicks - Agentit minimekoissa, Ξανθιές... γκόμενοι!, Беле рибе, Бели мадами, Білі ціпоньки, 最凶女装計画, 小姐好白
Director
Kinen Ayvori Uayans
Cast
Shawn Wayans
Shawn Wayans
Marlon Wayans
Marlon Wayans
Jaime King
Jaime King
Frankie Faison
Frankie Faison
Lochlyn Munro
Lochlyn Munro
Cast and Crew
Film rating

6.1
Rate 15 votes
5.9 IMDb
Film Reviews
Хитрик 2 April 2015, 12:51
Всем кому не нравится этот фильм милости просим на "Богиню" с Ренатой.Вот zaraza от Ренаты без ума.

Я лучше буду смотреть на братьев, чем на девушку, которая каждый год лечится.
суслик 2 April 2015, 12:51
да вы чего,филь бесподобный,как и все фильmы этих актеров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
