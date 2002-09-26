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Poster of Sweet Home Alabama
6.8
Kinoafisha Films Sweet Home Alabama
6.8

Sweet Home Alabama

, 2002
Sweet Home Alabama
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Sweet Home Alabama
6.8

Synopsis

A young woman who's reinvented herself as a New York socialite must return home to Alabama to obtain a divorce from her husband, after seven years of separation.

Cast

Reese Witherspoon
Reese Witherspoon
Melanie
Josh Lucas
Josh Lucas
Jake
Patrick Dempsey
Patrick Dempsey
Andrew
Fred Ward
Earl
Mary Kay Place
Mary Kay Place
Pearl
Jean Smart
Jean Smart
Stella Kay
Candice Bergen
Candice Bergen
Kate
Ethan Embry
Ethan Embry
Bobby Ray
Melanie Lynskey
Melanie Lynskey
Lurlynn
Courtney Gains
Wade
Director Andy Tennant
Writer Douglas J. Eboch, C. Jay Cox
Composer George Fenton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2002
Online premiere 12 December 2002
World premiere 26 September 2002
Release date
11 December 2002 Russia 12+
19 December 2002 Australia
26 September 2002 Canada
9 January 2003 Czechia U
11 December 2002 France
18 December 2002 Germany
19 December 2002 Great Britain
20 December 2002 Italy
11 December 2002 Kazakhstan
20 January 2009 Lithuania
5 December 2002 Netherlands
17 January 2003 Portugal
15 November 2002 South Korea
25 December 2002 Sweden
27 September 2002 USA
11 December 2002 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $180,622,424
Production Touchstone Pictures, Original Film, D&D Films
Also known as
Sweet Home Alabama, No me olvides, Melanie se poroci, Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen, A Diva da Moda, Alabama slatki dome, Armas kodu Alabamas, Beni Unutma, Doce Lar, Dziewczyna z Alabamy, Fashion victime, Hjem, kjære hjem, Holka na roztrhání, Melanie's Getting Married, Mergina is Alabamos, Mindenütt nő, O gamos einai tis modas, Quê Nhà Alabama, Šminkerica sa sela, Tutta colpa dell'amore, Tutta colpa dell'amore - Sweet home Alabama, Ο γάμος είναι της μόδας, Милий дім Алабама, Сватбен сезон, Стильная штучка, سويت هوم ألاباما, स्वीट होम अलबामा, メラニーは行く！, 情归阿拉巴马, 我要嫁得好, 美丽跷家人, 美麗蹺佳人, 阿拉巴马甜蜜的家, אין כמו אלבמה, 美麗蹺家人, KKK: Mergina iš Alabamos, Nunca me olvides

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 10 March 2021

Quotes

Young Melanie Why would you want to marry me for, anyhow?
Young Jake So I can kiss you anytime I want.
[they kiss, and lightening strikes]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

It was the first motion picture to be shot in New York City after the 11 September 2001 attack on the World Trade Center, with filming taking place in the second week of October 2001.

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