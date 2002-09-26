|11 December 2002
|Russia
|12+
|19 December 2002
|Australia
|26 September 2002
|Canada
|9 January 2003
|Czechia
|U
|11 December 2002
|France
|18 December 2002
|Germany
|19 December 2002
|Great Britain
|20 December 2002
|Italy
|11 December 2002
|Kazakhstan
|20 January 2009
|Lithuania
|5 December 2002
|Netherlands
|17 January 2003
|Portugal
|15 November 2002
|South Korea
|25 December 2002
|Sweden
|27 September 2002
|USA
|11 December 2002
|Ukraine
It was the first motion picture to be shot in New York City after the 11 September 2001 attack on the World Trade Center, with filming taking place in the second week of October 2001.