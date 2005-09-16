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Poster of Just like Heaven
7.2
Just like Heaven - Trailer
Kinoafisha Films Just like Heaven
7.2

Just like Heaven

, 2005
Just Like Heaven
USA / Romantic, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Just like Heaven
7.2
Just like Heaven - Trailer
Just like Heaven  Trailer

Cast

Reese Witherspoon
Reese Witherspoon
Elizabeth
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
David
Donal Logue
Donal Logue
Jack
Dina Spybey-Waters
Abby
Ben Shenkman
Ben Shenkman
Brett
Jon Heder
Jon Heder
Darryl
Rosalind Chao
Rosalind Chao
Fran
Chris Pflueger
Ron Canada
Dr. Walsh
Caroline Aaron
Caroline Aaron
Grace
Ivana Miličević
Ivana Miličević
Katrina
Director Mark Waters
Writer Peter Tolan, Leslie Dixon, Marc Lévy
Composer Rolfe Kent
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 December 2005
World premiere 16 September 2005
Release date
24 November 2005 Russia UPI 12+
24 November 2005 Belarus
7 December 2005 Belgium
1 December 2005 Brazil 12
1 December 2005 Czechia
23 November 2005 France
1 December 2005 Germany
31 December 2005 Great Britain
1 December 2005 Hungary 12
14 April 2006 Italy
24 November 2005 Kazakhstan
2 December 2005 Lithuania
16 September 2005 Romania 12
1 December 2005 South Korea
2 December 2005 Spain 12
16 September 2005 USA
24 November 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $58,000,000
Worldwide Gross $102,854,431
Production Dreamworks Pictures, Parkes/MacDonald Image Nation, Amblin Entertainment
Also known as
Just Like Heaven, Como si fuera cierto, Et si c'était vrai..., Solange Du da bist, A čo ak je to pravda?, A co když je to pravda?, Ca în rai, Cennet Gibi, Chasing Through the Night, E Se Fosse Verdade, Enquanto Estiveres Aí..., Gluži kā debesīs, Ha igaz volna, Hồn Yêu, If Only It Were True, Jak w niebie, Jei tai būtų tiesa, Jospa se vain olisi totta, Kao u raju, Kot v nebesih, Láska z nebies, Ojalá fuera cierto, Oleks see ometi nii, Opos ston paradeiso, Samo nebo zna, Se solo fosse vero, Όπως στον παράδεισο, Истина ли е ..., Между небом и землёй, Між небом і землею, 出竅情人, 恋人はゴースト, Между небом и землей, Cənnət Kimi, 恋人はゴースト：2005, Et si c'était vrai ..., Ha igaz volna..., Enquanto estiveres ai, รักนี้...สวรรค์ จัดให้

Film rating

7.2
Rate 30 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1545 In the Romantic genre  200 In the Comedy genre  362 In films of USA  943 In films of 2005  25
Updated 4 September 2023

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Quotes

Jack Houriskey Why?
David Abbott Because I love her. I love her.
[looks at Elizabeth]
David Abbott I do. I love you.
Elizabeth Masterson [taken aback and smiling] No one's ever said that to me before.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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