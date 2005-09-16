ProductionDreamworks Pictures, Parkes/MacDonald Image Nation, Amblin Entertainment
Also known as
Just Like Heaven, Como si fuera cierto, Et si c'était vrai..., Solange Du da bist, A čo ak je to pravda?, A co když je to pravda?, Ca în rai, Cennet Gibi, Chasing Through the Night, E Se Fosse Verdade, Enquanto Estiveres Aí..., Gluži kā debesīs, Ha igaz volna, Hồn Yêu, If Only It Were True, Jak w niebie, Jei tai būtų tiesa, Jospa se vain olisi totta, Kao u raju, Kot v nebesih, Láska z nebies, Ojalá fuera cierto, Oleks see ometi nii, Opos ston paradeiso, Samo nebo zna, Se solo fosse vero, Όπως στον παράδεισο, Истина ли е ..., Между небом и землёй, Між небом і землею, 出竅情人, 恋人はゴースト, Между небом и землей, Cənnət Kimi, 恋人はゴースト：2005, Et si c'était vrai ..., Ha igaz volna..., Enquanto estiveres ai, รักนี้...สวรรค์ จัดให้