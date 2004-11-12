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Poster of After the Sunset
6.3
Kinoafisha Films After the Sunset
6.3

After the Sunset

, 2004
After the Sunset
USA / Comedy, Action, Adventure / 18+
Poster of After the Sunset
6.3

Cast

Pierce Brosnan
Pierce Brosnan
Max Burdett
Salma Hayek
Salma Hayek
Lola Cirillo
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Stan Lloyd
Don Cheadle
Don Cheadle
Henri Mooré
Naomie Harris
Naomie Harris
Sophie
Jon Donahue
Jon Donahue
Michael Bowen
Chris Penn
Rowdy Fan
Troy Garity
Troy Garity
Luc
Obba Babatundé
Obba Babatundé
Zacharias
Russell Hornsby
Russell Hornsby
Jean-Paul
Mykelti Williamson
Mykelti Williamson
Agent Stafford
Director Brett Ratner
Writer Paul Zbyszewski, Craig Rosenberg
Composer Lalo Schifrin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2004
Online premiere 6 January 2005
World premiere 12 November 2004
Release date
9 December 2004 Russia 12+
23 January 2005 Australia
6 January 2005 Austria
9 December 2004 Belarus
12 November 2004 Brazil
9 February 2005 France
6 January 2005 Germany
19 November 2004 Great Britain
19 November 2004 Ireland
8 April 2005 Italy
5 February 2006 Japan
9 December 2004 Kazakhstan
14 April 2005 Netherlands
24 February 2005 Portugal
4 October 2006 Spain
12 November 2004 USA
9 December 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $62,657,868
Production New Line Cinema, Firm Films, Contrafilm
Also known as
After the Sunset, Al caer la noche, After the Sunset - keikka Bahamalla, Az utolsó gyémántrablás, Complot au crépuscule, Coup d'éclat, Diamond in Paradise, El gran cop, El gran golpe, Golpe no Paraíso, Gün batarken, Hot de diamante, Když se setmí, Keikka Bahamalla, Ladrão de Diamantes, Pärast päikeseloojangut, Pēc saulrieta, Po saulėlydžio, Po sončnem zahodu, Po zachodzie słońca, Posle sumraka, Poslije sumraka, Sau Lúc Hoàng Hôn, To teleftaio kolpo, Το τελευταίο κόλπο, Після заходу сонця, После заката, След залеза, ダイヤモンド・イン・パラダイス, 鬼膽神偷, 鬼胆神偷, 合盗偷天

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
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Best Comedies 
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soundtrack After the Sunset

Quotes

Stan Lloyd It's okay to be happy to see me. Just because you're English doesn't mean you need to hide your emotions.
Max Burdett I'm Irish. We let people know how we feel. Now fuck off.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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