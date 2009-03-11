Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 17 Again
Poster of 17 Again
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 6.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films 17 Again

17 Again

Seventeen Again 18+
Напомним о выходе в прокат
17 Again - trailer in russian
17 Again  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2008
Online premiere 6 May 2009
World premiere 11 March 2009
Release date
28 May 2009 Russia КАРО Премьер 16+
11 March 2009 Australia
28 May 2009 Belarus
16 April 2009 Canada
1 September 2009 Denmark
24 April 2009 Estonia
5 June 2009 Finland K-7
22 April 2009 France
14 May 2009 Germany
10 April 2009 Great Britain
28 May 2009 Hungary
10 April 2009 Ireland
15 May 2009 Italy
28 May 2009 Kazakhstan
23 April 2009 Netherlands
16 April 2009 New Zealand PG
19 June 2009 Norway
6 August 2009 Portugal
1 May 2009 Romania
7 May 2009 Slovakia
30 April 2009 Slovenia
30 April 2009 Spain 12
17 April 2009 Sweden Btl
17 April 2009 USA
28 May 2009 Ukraine
19 June 2009 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $136,316,880
Production New Line Cinema, Offspring Entertainment
Also known as
17 Again, 17 otra vez, 17 Again - Täydellinen muodonmuutos, Seventeen Again, Znovu 17, Папе снова 17, 17 Again - Back to High School, 17 again - Ritorno al liceo, 17 Anos, Outra Vez!, 17 ans encore, 17 igjen, 17 Outra Vez, 17 Yeniden, 17 ξανά, 17 знову, Atamın yenə 17 yaşı var, Atkal 17, Dadam yana 17 yoshda, Din nou la 17 ani, Dobare 17 Sale, Encore 17 ans, Jälle 17, Megint 17, Ponovno 17, Ponovo 17, Se enkrat 17, Seventeen, Shouv ben 17, Trở Lại Tuổi 17, Un altre cop 17, Untitled Zac Efron Project, Vel septyniolikos, Yana yoshlikka qaytib, Znovu sedmnáctiletý, Znów mam 17 lat, Әкем тағы да 17 жаста, Отново на 17, Татові знову 17, セブンティーン・アゲイン, 十七岁, 回到17歲, 回到十七岁, 浪漫十七岁, 重返17岁, 重返十七岁, 青春高校：回到17岁
Director
Burr Steers
Burr Steers
Cast
Zac Efron
Zac Efron
Leslie Mann
Leslie Mann
Michelle Trachtenberg
Michelle Trachtenberg
Matthew Perry
Matthew Perry
Melora Hardin
Melora Hardin
Cast and Crew
Similar films for 17 Again
The Change-Up 7.1
The Change-Up (2011)
Chances Are 7.2
Chances Are (1989)
Back to School 7.0
Back to School (1986)
The Other Woman 6.6
The Other Woman (2014)
27 Dresses 6.6
27 Dresses (2008)
Hairspray 6.8
Hairspray (2007)
Baywatch 6.4
Baywatch (2017)
That Awkward Moment 6.1
That Awkward Moment (2014)
Instant Family 7.7
Instant Family (2018)
Nerve 7.1
Nerve (2016)
Bad Moms 6.6
Bad Moms (2016)
We Are Your Friends 6.6
We Are Your Friends (2015)

Film rating

7.0
Rate 104 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1765
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Twilight-Ann 2 April 2015, 12:51
Ух ты))))) Обязательно посмотрю! Как раз на свою Днюху и схожу))))) Зака я, конечно, не очень люблю - больно он слащавый, но Меттью - о, да! ✊
Quotes
Mike O' Donnell Scarlet, before you go through this, I want to remind you of September 7th, 1988. It was the first time that I saw you. You were reading Less Than Zero, and you were wearing a Guns 'n' Roses t-shirt. I'd never seen anything so perfect. I remember thinking that I had to have you or I'd die... then you whispered that you loved me at the homecoming dance, and I felt so peaceful... and safe... because I knew that no matter what happened, from that day on, nothing can ever be that bad... because I had you. And then I, uh... I grew up and I lost my way. And I blamed you for my failures. And I know that you think you have to do this today... but I don't want you to. But I guess... if I love you, I should let you move on.
[pretending to read a letter to Scarlet in divorce court]
Film Trailers All trailers
17 Again - trailer in russian
17 Again Trailer in russian
17 Again - trailer
17 Again Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack 17 Again
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more