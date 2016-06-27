Country
USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2016
Online premiere
11 August 2016
World premiere
27 June 2016
Release date
|15 September 2016
|Russia
| WDSSPR
|16+
|22 September 2016
|Argentina
|
|
|27 June 2016
|Australia
|
|
|15 September 2016
|Belarus
|
|
|25 August 2016
|Brazil
|
|
|25 August 2016
|Denmark
|
|
|29 July 2016
|Estonia
|
|
|24 August 2016
|France
|
|
|8 September 2016
|Germany
|
|
|16 September 2016
|Great Britain
|
|
|23 March 2017
|Greece
|
|
|25 November 2016
|India
|
|
|28 July 2016
|Israel
|
|
|15 June 2017
|Italy
|
|
|15 September 2016
|Kazakhstan
|
|
|29 July 2016
|Lithuania
|
|
|22 September 2016
|Netherlands
|
|
|11 August 2016
|Portugal
|
|
|15 September 2016
|Slovakia
|
|
|22 October 2016
|South Korea
|
|
|12 August 2016
|Spain
|
|
|19 August 2016
|Sweden
|
|
|27 July 2016
|USA
|
|
|8 September 2016
|Ukraine
|
|
|12 August 2016
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$19,000,000
Worldwide Gross
$85,251,425
Production
Lionsgate, TIK Films, Allison Shearmur Productions
Also known as
Nerve, Nerve: Un juego sin reglas, Nerve: Hra o život, Un juego sin reglas: Nerve, Нерв, 玩命直播, Idegpálya, Mis'khakei khova, Närvidemäng, Nerve - Alto Risco, Nerve: drasos zaidimas, Nerve: Um Jogo Sem Regras, Nerve: Voyeur ou joueur?, NERVE/ナーヴ 世界で一番危険なゲーム, Oyun, Petlja, Si upaš?, Spēles gūstekņi, Tharos i alithia, Trò Chơi Đoạt Mạng, Θάρρος ή αλήθεια, Игра на нерви, جرأة, 监控者, 真心话vs大冒险
Это не фильм года, не лучшая режиссерская работа, не лучший сюжет, а про… Read more…