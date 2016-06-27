Menu
Kinoafisha Films Nerve

Nerve

Nerve 18+
Synopsis

A high school senior finds herself immersed in an online game of truth or dare, where her every move starts to become manipulated by an anonymous community of "watchers."
Nerve - trailer in russian
Nerve  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2016
Online premiere 11 August 2016
World premiere 27 June 2016
Release date
15 September 2016 Russia WDSSPR 16+
22 September 2016 Argentina
27 June 2016 Australia
15 September 2016 Belarus
25 August 2016 Brazil
25 August 2016 Denmark
29 July 2016 Estonia
24 August 2016 France
8 September 2016 Germany
16 September 2016 Great Britain
23 March 2017 Greece
25 November 2016 India
28 July 2016 Israel
15 June 2017 Italy
15 September 2016 Kazakhstan
29 July 2016 Lithuania
22 September 2016 Netherlands
11 August 2016 Portugal
15 September 2016 Slovakia
22 October 2016 South Korea
12 August 2016 Spain
19 August 2016 Sweden
27 July 2016 USA
8 September 2016 Ukraine
12 August 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $85,251,425
Production Lionsgate, TIK Films, Allison Shearmur Productions
Also known as
Nerve, Nerve: Un juego sin reglas, Nerve: Hra o život, Un juego sin reglas: Nerve, Нерв, 玩命直播, Idegpálya, Mis'khakei khova, Närvidemäng, Nerve - Alto Risco, Nerve: drasos zaidimas, Nerve: Um Jogo Sem Regras, Nerve: Voyeur ou joueur?, NERVE/ナーヴ 世界で一番危険なゲーム, Oyun, Petlja, Si upaš?, Spēles gūstekņi, Tharos i alithia, Trò Chơi Đoạt Mạng, Θάρρος ή αλήθεια, Игра на нерви, جرأة, 监控者, 真心话vs大冒险
Director
Henry Joost
Henry Joost
Ariel Schulman
Ariel Schulman
Cast
Juliette Lewis
Juliette Lewis
Emma Roberts
Emma Roberts
Dave Franco
Dave Franco
Kimiko Glenn
Kimiko Glenn
Cast and Crew
Film rating

7.1
Rate 37 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1627 In the Thriller genre  296 In films of USA  1000
Currently, the film is not showing in cinemas
Film Reviews
Катерина Горбунова 26 September 2016, 09:52
Лично мне фильм понравился) очень загорелась еще по трейлеру) весь фильм была в напряжении и не могла оторваться.
Инга Сулим 25 September 2016, 10:15
И все-таки ожидания не оправдались, хотя трейлер был многообещающим.
Это не фильм года, не лучшая режиссерская работа, не лучший сюжет, а про… Read more…
Nerve - trailer in russian
Nerve Trailer in russian
Nerve - trailer 2
Nerve Trailer 2
Listen to the
soundtrack Nerve
Stills
