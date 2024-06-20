Menu
7.3 IMDb Rating: 6.4
4 posters
Kinoafisha Films Beverly Hills Cop IV

Beverly Hills Cop IV

Beverly Hills Cop IV 18+
Beverly Hills Cop IV - trailer
Beverly Hills Cop IV  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2024
Online premiere 2 July 2024
World premiere 20 June 2024
Release date
3 July 2024 Poland
Budget $150,000,000
Production Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films, Eddie Murphy Productions, Netflix
Also known as
Beverly Hills Cop: Axel F, Un detective suelto en Hollywood: Axel F., Beverly Hills Cop 4, Le Flic de Beverly Hills : Axel F., Полицейский из Беверли-Хиллз. Аксель Фоули, Beverli-Hillz polisi. Aksel Fouli, Beverli-Xillz politsiyasi. Aksel Fouli, Beverly Hills -kyttä: Axel F., Beverly Hills Cop: Axel Foley, Beverly Hills purk - Axel F, Beverly Hills-i zsaru: Axel Foley, Beverly Hillsi võmm 4, Cảnh Sát Beverly Hills: Axel F, Frækkere end politiet tillader: Axel F, Gliniarz z Beverly Hills: Axel F, Policajac s Beverly Hillsa 4, Policajac sa Beverli Hilsa 4, Policajt v Beverly Hills: Axel F, Polițistul din Beverly Hills: Axel F, Snuten i Hollywood: Axel F, Sosyete Polisi: Axel F, Superdetective en Hollywood: Axel F., Um Tira da Pesada 4: Axel Foley, Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, Ο μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς: Άξελ Φόλι, Беверли-Хиллз полицейі. Аксель Фоули, Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф., ビバリーヒルズ・コップ: アクセル・フォーリー, 妙探出差：艾索·福里, 比佛利山超级警探：艾索·福里, 比佛利山超级警探4, 比佛利山超級警探：艾索．福里
Director
Mark Molloy
Cast
Eddie Murphy
Eddie Murphy
Kevin Bacon
Kevin Bacon
Joseph Gordon-Levitt
Joseph Gordon-Levitt
John Ashton
Bronson Pinchot
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 34 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1308
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Weteran Mc 19 August 2024, 00:02
"Полицейский из Беверли-Хиллз 4" - продолжение легендарного комедийного боевика с неподражаемым Эдди Мерфи, снятого студией #Netflix 30 лет… Read more…
Comon 11 July 2024, 17:57
Отличное продолжение франшизы, возможно лучшее из всех, снято классно, олдскульно в лучшем смысле этого слова, но с современными спецэффектами,… Read more…
Goofs

Axel claimed "I've been a cop for 30 years, but I've been black for a lot longer." This film premiered 40 years after the original, and although films do not always play out in "real time", when Bobby is going through Axel's file he explicitly states that the events of the first film took place in 1984.

Quotes
Axel Foley I'm a Detroit police officer, name is Axel Foley, my badge is in my pocket.
Officer Paula Chavez Don't reach for it!
Axel Foley I've been a cop for 30 years, I've been black a whole lot longer. Trust me, I know better.
