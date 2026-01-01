Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Leslie Simpson
Leslie Simpson
Kinoafisha
Persons
Leslie Simpson
Leslie Simpson
Leslie Simpson
Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Horror actor
,
Thriller hero
,
Dramatic actor
Popular Films
7.2
The Descent
(2005)
6.8
Doomsday
(2008)
6.4
Dog Soldiers
(2002)
Filmography
6.8
Doomsday
Doomsday
Drama, Thriller, Action, Horror
2008, Great Britain
Watch trailer
7.2
The Descent
The Descent
Horror, Thriller
2005, USA
Watch trailer
6.4
Dog Soldiers
Dog Soldiers
Horror, Sci-Fi
2002, Great Britain / USA / Luxembourg
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree