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Leslie Simpson Leslie Simpson
Kinoafisha Persons Leslie Simpson

Leslie Simpson

Leslie Simpson

Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Horror actor, Thriller hero, Dramatic actor

Popular Films

The Descent 7.2
The Descent (2005)
Doomsday 6.8
Doomsday (2008)
Dog Soldiers 6.4
Dog Soldiers (2002)

Filmography

Doomsday 6.8
Doomsday Doomsday
Drama, Thriller, Action, Horror 2008, Great Britain
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The Descent 7.2
The Descent The Descent
Horror, Thriller 2005, USA
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Dog Soldiers 6.4
Dog Soldiers Dog Soldiers
Horror, Sci-Fi 2002, Great Britain / USA / Luxembourg
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