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Poster of The Family Stone
6.8
Kinoafisha Films The Family Stone
6.8

The Family Stone

, 2005
The Family Stone
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of The Family Stone
6.8

Cast

Claire Danes
Claire Danes
Julie Morton
Diane Keaton
Diane Keaton
Sybil Stone
Rachel McAdams
Rachel McAdams
Amy Stone
Dermot Mulroney
Dermot Mulroney
Everett Stone
Craig T. Nelson
Kelly Stone
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Meredith Morton
Luke Wilson
Luke Wilson
Ben Stone
Tyrone Giordano
Thad Stone
Brian J. White
Brian J. White
Patrick Thomas
Elizabeth Reaser
Elizabeth Reaser
Susannah Stone Trousdale
Paul Schneider
Paul Schneider
Savannah Stehlin
Director Thomas Bezucha
Writer Thomas Bezucha
Composer Michael Giacchino
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2005
Online premiere 15 December 2005
World premiere 15 December 2005
Release date
15 December 2005 Russia 12+
15 December 2005 Belarus
28 December 2005 France
15 December 2005 Germany
16 December 2005 Great Britain
20 January 2006 Italy
15 December 2005 Kazakhstan
16 December 2005 Norway
15 December 2005 South Korea 15
15 December 2005 USA
15 December 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $92,884,429
Production The Family Stone, Fox 2000 Pictures, Major Studio Partners
Also known as
The Family Stone, La joya de la familia, Die Familie Stone - Verloben verboten!, Esprit de famille, Välkommen till familjen, Základ rodiny, A Joia da Família, Aile bağları, Familia Stone, Gia Đình Nhà Stone, I petra tou skandalou, Kőkemény család, La famille Stone, La neve nel cuore, Laipni lūgta ģimenītē, Nova v družini, Obiteljska stvar, Perheen jalokivi, Rodzinny dom wariatów, Sveika, sužadėtine!, Tere tulemast perekonda, Tudo em Família, Untitled Thomas Bezucha Project, Η πέτρα του σκανδάλου, Добро дошла у фамилију, Камъкът на раздора, Привет семье!, Привіт сім'ї, 婆家就是你家, 幸せのポートレート, เดอะ แฟมิลี่ สโตน, 婚前大考, Stone Ailesi, משפחת סטון

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 14 December 2023
Listen to the
soundtrack The Family Stone
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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