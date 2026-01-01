Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Yury Itskov
Yury Itskov
Kinoafisha
Persons
Yury Itskov
Yury Itskov
Yury Itskov
Date of Birth
29 May 1950
Age
76 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.6
Krutye mery
(2023)
7.6
First Time
(2017)
7.6
Dayver
(2022)
Filmography
Psy i volki
Detective, Comedy
2026, Russia
On the Edge of Childhood
Na krayu detstva
Drama, History, Short
2026, Russia
6.9
Zdes vse svoi
Detective, Romantic
2025, Russia
Nichya v polzu KGB
Detective
2025, Russia
6.8
Artist s bolshoj dorogi
Comedy
2024, Russia
7.2
Gorkij 53
Crime
2024, Russia
6.8
V banyu!
V banyu!
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
6.3
Operatsiya «Kholodno»
Operatsiya «Kholodno»
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree