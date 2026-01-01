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Yury Itskov
Yury Itskov Yury Itskov
Kinoafisha Persons Yury Itskov

Yury Itskov

Yury Itskov

Date of Birth
29 May 1950
Age
76 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Krutye mery 7.6
Krutye mery (2023)
First Time 7.6
First Time (2017)
Dayver 7.6
Dayver (2022)

Filmography

Psy i volki
Psy i volki
Detective, Comedy 2026, Russia
On the Edge of Childhood
On the Edge of Childhood Na krayu detstva
Drama, History, Short 2026, Russia
Zdes vse svoi 6.9
Zdes vse svoi
Detective, Romantic 2025, Russia
Nichya v polzu KGB
Nichya v polzu KGB
Detective 2025, Russia
Artist s bolshoj dorogi 6.8
Artist s bolshoj dorogi
Comedy 2024, Russia
Gorkij 53 7.2
Gorkij 53
Crime 2024, Russia
V banyu! 6.8
V banyu! V banyu!
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Operatsiya «Kholodno» 6.3
Operatsiya «Kholodno» Operatsiya «Kholodno»
Comedy 2024, Russia
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