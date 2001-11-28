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Poster of Change moi ma vie / Change My Life
6.7
Kinoafisha Films Change moi ma vie / Change My Life
6.7

Change moi ma vie / Change My Life

, 2001
Change moi ma vie / Change My Life
France / Drama / 18+
Poster of Change moi ma vie / Change My Life
6.7

Cast

Fanny Ardant
Fanny Ardant
Nina
Roschdy Zem
Roschdy Zem
Sami
Olivier Cruveiller
Raphaël Dahan, metteur en scène théâtre
Jean-Yves Gautier
Client Nina
Fanny Cottençon
Nadine
Sami Bouajila
Sami Bouajila
Fidel
Gérard Chaillou
Client chien
Vincent Grass
Client handicapé
Arié Elmaleh
Leïla
Sébastien Haddouk
Nabila
Director Liria Bégéja
Writer Liria Bégéja, Jérôme Beaujour, François-Olivier Rousseau
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2001
World premiere 28 November 2001
Release date
28 November 2001 France
Budget 19,000,000 FRF
Worldwide Gross $231,972
Production Pan Européenne, M6 Films, Canal+
Also known as
Change-moi ma vie, Au jour le jour, Change My Life, Soirs de Paris

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.1 IMDb
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