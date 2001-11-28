Cast
Olivier Cruveiller
Raphaël Dahan, metteur en scène théâtre
Jean-Yves Gautier
Client Nina
Gérard Chaillou
Client chien
Vincent Grass
Client handicapé
Cast and Crew
Director
Liria Bégéja
Writer
Liria Bégéja, Jérôme Beaujour, François-Olivier Rousseau
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2001
World premiere
28 November 2001
Budget
19,000,000 FRF
Worldwide Gross
$231,972
Production
Pan Européenne, M6 Films, Canal+
Also known as
Change-moi ma vie, Au jour le jour, Change My Life, Soirs de Paris