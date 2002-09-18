Film details
Country
Italy / France / Spain / Great Britain / Romania
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2002
Online premiere
19 July 2003
World premiere
18 September 2002
Release date
|19 July 2003
|Russia
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|12+
|19 July 2003
|Belarus
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|18 September 2002
|Belgium
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|18 September 2002
|France
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|20 September 2002
|Italy
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|19 July 2003
|Kazakhstan
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|18 September 2002
|Romania
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|AP
|10 October 2002
|USA
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|19 July 2003
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$5,932,503
Production
Cattleya, Medusa Film, Alquimia Cinema
Also known as
Callas Forever, Callas, Callas por siempre, Callas, a Diva, Ikuisesti Callas, Kallas gia panta, Legenda Kalas, Mindörökké Callas, Wieczna Callas, Калас завинаги, Каллас навсегда, 永遠のマリア・カラス