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Poster of Callas Forever
5.6
Kinoafisha Films Callas Forever
5.6

Callas Forever

, 2002
Callas Forever
Italy, France, Spain, Great Britain, Romania / Drama / 18+
Poster of Callas Forever
5.6

Cast

Fanny Ardant
Fanny Ardant
Maria Callas
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Larry Kelly
Joan Plowright
Joan Plowright
Sarah Keller
Jay Rodan
Michael
Gabriel Garko
Don Jose
Tara Marie Anderson
Stephen Billington
Brendan
Ángela Molina
Manuel de Blas
Esteban Gomez
Justino Díaz
Scarpia
Jean Dalric
Gerard
Anna Lelio
Bruna
Director Franco Zeffirelli
Writer Franco Zeffirelli, Martin Sherman
Composer Alessio Vlad
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France / Spain / Great Britain / Romania
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2002
Online premiere 19 July 2003
World premiere 18 September 2002
Release date
19 July 2003 Russia 12+
19 July 2003 Belarus
18 September 2002 Belgium
18 September 2002 France
20 September 2002 Italy
19 July 2003 Kazakhstan
18 September 2002 Romania AP
10 October 2002 USA
19 July 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $5,932,503
Production Cattleya, Medusa Film, Alquimia Cinema
Also known as
Callas Forever, Callas, Callas por siempre, Callas, a Diva, Ikuisesti Callas, Kallas gia panta, Legenda Kalas, Mindörökké Callas, Wieczna Callas, Калас завинаги, Каллас навсегда, 永遠のマリア・カラス

Film rating

5.6
Rate 10 votes
6.4 IMDb

Quotes

Larry Kelly I know why I hate integrity. It's great for the person who has it... but it's pure hell for those around it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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