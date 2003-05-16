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Poster of Sansa
5.9
Kinoafisha Films Sansa
5.9

Sansa

, 2004
Sansa
France / Drama / 18+
Poster of Sansa
5.9

Cast

Roschdy Zem
Roschdy Zem
Sansa
Ivry Gitlis
Monsieur Click
Emma Suárez
Emma Suárez
Emita
Silke
Paloma
Valentina Cervi
Valentina Cervi
Valentina
Rita Durão
Chloé
Ayako Fujitani
June
Georges Abe
Georges
Bassem Samra
Ahmed
Amar Attia
Le CRS
Director Siegfried
Writer Siegfried
Composer Ivry Gitlis, Siegfried
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2004
World premiere 16 May 2003
Release date
14 January 2005 Russia Lizard
14 January 2005 Belarus
29 January 2004 France
14 January 2005 Kazakhstan
14 January 2005 Ukraine
Production ARTE, Initial Productions, Mate Producciones S.A.
Also known as
Sansa, Sansa - A Alegria de Viver, Σάνσα, Санса, サンサーラ

Film rating

5.9
Rate 10 votes
7.4 IMDb
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