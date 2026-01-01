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Poster of Along Unknown Paths
7.2
Kinoafisha Films Along Unknown Paths
7.2

Along Unknown Paths

, 1982
Tam, na nevedomykh dorozhkakh...
USSR / Fairy Tale / 18+
Poster of Along Unknown Paths
7.2

Cast

Tatiana Aksyuta
Tatiana Aksyuta
Vasilisa Premudraya
Oleg Anofriev
Oleg Anofriev
Solovey - Razboynik
Tatyana Pelttser
Tatyana Pelttser
baba Yaga - Varvara Yegorovna
Anastasiya Zueva
Anastasiya Zueva
Leonid Kanevskiy
Leonid Kanevskiy
Desyatnik - Millonskiy
Aleksandr Filippenko
Aleksandr Filippenko
Kaschei Immortal
Leonid Vladimirovich Kharitonov
tsar Makar
Yuriy Chernyy
Roman Monastyrsky
Mitya Sidorov
Natalya Krachkovskaya
Natalya Krachkovskaya
Elizaveta Nikishchikhina
Aleksandr Kuznetsov
Dyadyushka Domovoy
Director Mikhail Yuzovsky
Writer Alla Akhundova, Eduard Uspenskiy
Composer Vladimir Dashkevich
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 7 minutes
Production year 1982
World premiere 15 May 1982
Release date
27 October 1983 Germany
6 June 1982 USA
15 May 1982 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Trete Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Tam, na nevedomykh dorozhkakh..., Along Unknown Paths, Abenteuer mit der Tarnkappe, There, on the Unknown Roads, Titokzatos utakon, Там, на неведомых дорожках..., Там, на невідомих доріжках…

Film rating

7.2
Rate 14 votes
6.9 IMDb
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