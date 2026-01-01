Cast
Leonid Vladimirovich Kharitonov
tsar Makar
Roman Monastyrsky
Mitya Sidorov
Aleksandr Kuznetsov
Dyadyushka Domovoy
Cast and Crew
Director
Mikhail Yuzovsky
Writer
Alla Akhundova, Eduard Uspenskiy
Composer
Vladimir Dashkevich
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 7 minutes
Production year
1982
World premiere
15 May 1982
Release date
|27 October 1983
|Germany
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|6 June 1982
|USA
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|15 May 1982
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Trete Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Tam, na nevedomykh dorozhkakh..., Along Unknown Paths, Abenteuer mit der Tarnkappe, There, on the Unknown Roads, Titokzatos utakon, Там, на неведомых дорожках..., Там, на невідомих доріжках…