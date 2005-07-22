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Poster of The Devil's Rejects
6.8
Kinoafisha Films The Devil's Rejects
6.8

The Devil's Rejects

, 2005
The Devil's Rejects
USA, Germany / Action, Horror, Crime / 18+
Poster of The Devil's Rejects
6.8

Cast

Sid Haig
Captain Spaulding
Ken Foree
Charlie Altamont
Deborah Van Valkenburgh
Michael Berryman
Michael Berryman
William Forsythe
William Forsythe
Sheriff Wydell
Tyler Mane
Leslie Easterbrook
Mother Firefly
Matthew McGrory
Tiny
Priscilla Barnes
Gloria Sullivan
Danny Trejo
Danny Trejo
Rosario Dawson
Rosario Dawson
Natasha Lyonne
Natasha Lyonne
Director Rob Zombie
Writer Rob Zombie
Composer Tyler Bates
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2005
World premiere 22 July 2005
Release date
13 October 2005 Russia Люксор 18+
13 October 2005 Australia
27 January 2006 Austria
13 October 2005 Belarus
26 July 2006 Belgium
22 July 2005 Brazil
18 April 2007 Egypt
19 July 2006 France
1 December 2005 Germany
5 August 2005 Great Britain
29 June 2006 Greece
25 November 2005 Iceland
5 August 2005 Ireland
12 May 2006 Italy
30 September 2006 Japan
3 November 2005 Kazakhstan
3 November 2005 Netherlands
29 October 2005 New Zealand
26 August 2005 Poland
5 January 2006 Portugal
22 September 2005 Singapore
11 November 2005 Spain
14 October 2005 Turkey
22 July 2005 USA
13 October 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $20,901,859
Production Lionsgate, Cinerenta Medienbeteiligungs KG, Cinelamda Internationale Filmproduktionsgesellschaft mbH & Co. 1 Beteiligungs-KG
Also known as
The Devil's Rejects, Violencia diabólica, Az 1000 halott háza 2. - A sátán bosszúja, Casa celor o mie de cadavre 2, Đavolji skart, Els renegats del diable, House of 1000 Corpses 2, House of 2,000 Corpses, La casa del diavolo, Les démons de Satan, Los renegados del diablo, Os Renegados do Diabo, Rejeitados pelo Diabo, Sarka kai aima, Satanov klan, Sự Chối Bỏ Của Ma Quỷ, TDR - The Devil's Rejects, The Devil's Rejects: House of 1000 Corpses 2, Vahşet çetesi, Velnio atstumtieji, Vražji odmetnici, Vyvrzenci pekla, Σάρκα και αίμα, Вигнані дияволом, Изгнанные дьяволом, Отхвърлени от дявола, デビルズ・リジェクト　マーダー・ライド・ショー2, 獵殺猛鬼公路, La Maison des 1000 Morts 2 - The Devil's Rejects, House of 1,000 Corpses 2 - The Devils Rejects, The Devil’s Rejects (Director’s Cut), House of 1,000 Corpses 2, The Devils Rejects - UR, TDR : The Devil's Rejects

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Updated 25 December 2023
Listen to the
soundtrack The Devil's Rejects

Quotes

Adam Banjo Please, mister. This is insane.
Otis B. Driftwood Boy, the next word that comes out of your mouth better be some brilliant fuckin' Mark Twain shit. 'Cause it's definitely getting chiseled on your tombstone.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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