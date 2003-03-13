Menu
6.2 IMDb Rating: 6
House of 1000 Corpses 18+
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2003
World premiere 13 March 2003
Release date
28 August 2003 Russia 16+
22 July 2004 Argentina
4 June 2004 Austria
28 August 2003 Belarus
11 April 2003 Brazil
16 September 2004 Chile
29 January 2004 Germany
3 October 2003 Great Britain
23 January 2004 Greece
25 June 2004 Italy
14 August 2004 Japan
28 August 2003 Kazakhstan
9 July 2004 Mexico
20 May 2004 New Zealand
27 October 2006 Panama
19 November 2003 Philippines
30 September 2004 Portugal
19 December 2003 Spain
19 December 2003 Sweden
11 April 2003 USA
28 August 2003 Ukraine
8 October 2004 Venezuela
MPAA R
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $16,829,545
Production Spectacle Entertainment Group, Universal Pictures
Also known as
House of 1000 Corpses, La casa de los 1000 cuerpos, 1000 cuerpos, La casa de los 1000 cadáveres, 1000 miroņu nams, A Casa dos 1000 Cadáveres, A Casa dos 1000 Corpos, Az 1000 halott háza, Casa celor o mie de cadavre, Das Haus der 1000 Leichen, Dom 1000 trupów, Dom tisícich mŕtvol, Dum tisíce mrtvol, House of 1,000 Corpses, Huset av 1000 Lik, Kuća hiljadu leševa, La casa de los 1000 muertos, La casa dei 1000 corpi, La Maison des 1000 morts, La noche de los 1000 cadaveres, Maison des 1000 morts, To spiti me ta 1.000 ptomata, To spiti me ta hilia ptomata, Tuhande laiba maja, Tūkstančio negyvėlių namai, Το σπίτι με τα 1.000 πτώματα, Το σπίτι με τα χίλια πτώματα, Дом 1000 трупов, 살인마 가족, マーダー・ライド・ショー, 猛鬼1000
Director
Rob Zombie
Rob Zombie
Cast
Sid Haig
Karen Black
Michael J. Pollard
Zhanna Karmen
Chris Hardwick
Cast and Crew
6.2
