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Poster of Hostel
6.3
Kinoafisha Films Hostel
6.3

Hostel

, 2005
Hostel
Germany, Iceland, Slovakia, Czechia, USA / Thriller, Horror / 18+
Poster of Hostel
6.3

Cast

Derek Richardson
Josh
Eyþór Guðjónsson
Oli
Barbara Nedeljakova
Natalya
Jana Kaderabkova
Svetlana
Jan Vlasák
The Dutch Businessman
Jennifer Lim
Jennifer Lim
Kana
Lyubomir Silhaveki
Paula Wild
Mark Taylor
Rick Hoffman
Rick Hoffman
Jay Hernandez
Jay Hernandez
Paxton
Keiko Seiko
Yuki
Director Eli Roth
Writer Eli Roth
Composer Nathan Barr
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Iceland / Slovakia / Czechia / USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2005
Online premiere 15 September 2021
World premiere 17 September 2005
Release date
23 February 2006 Russia Пирамида 18+
23 March 2006 Argentina
23 February 2006 Australia
28 April 2006 Austria
21 February 2006 Belarus
8 March 2006 Belgium
14 April 2006 Brazil
17 March 2006 Bulgaria
6 January 2006 Canada
30 March 2006 Chile
16 March 2006 Croatia
30 March 2006 Czechia
28 April 2006 Denmark
17 March 2006 Estonia
1 March 2006 France
27 April 2006 Germany
24 March 2006 Great Britain
6 April 2006 Greece
23 March 2006 Hungary
6 January 2006 Iceland
24 March 2006 Ireland
16 February 2006 Israel
24 February 2006 Italy
23 December 2006 Japan
21 February 2006 Kazakhstan
24 March 2006 Latvia
17 March 2006 Lithuania
17 March 2006 Mexico
2 March 2006 Netherlands
27 April 2006 New Zealand
10 March 2006 Norway
17 February 2006 Panama
15 March 2006 Philippines
3 March 2006 Poland
13 April 2006 Portugal
3 March 2006 Romania
20 April 2006 Singapore
30 March 2006 Slovakia
16 March 2006 Slovenia
6 December 2007 South Korea
24 March 2006 Spain
3 March 2006 Sweden
25 March 2006 Taiwan
10 March 2006 Turkey
6 January 2006 USA
16 March 2006 Ukraine
7 April 2006 Uruguay
7 April 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $4,800,000
Worldwide Gross $81,979,826
Production Next Entertainment, Raw Nerve, International Production Company
Also known as
Hostel, Hostal, Хостел, Hostal: el rincón de las torturas, Hostel - Caminul ororilor, Hostel, i arhi tis paranoias, Hostel: Η αρχή της παράνοιας, Hostelis, Krvavi hostel, L'auberge, Lò Mổ, Motel, Nakvynės namai, O Albergue, Otel, Хотелът на ужасите, ホステル, 人皮客栈, 恐怖旅舍, Nakvynes namai, นรกรอชำแหละ

Film rating

6.3
Rate 18 votes
5.9 IMDb
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Updated 4 September 2023
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soundtrack Hostel

Quotes

[last lines]
Natalya [after all the credits have rolled] I get a lot of money for you, and that makes you MY bitch.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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