Film details
Country
Germany / Iceland / Slovakia / Czechia / USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2005
Online premiere
15 September 2021
World premiere
17 September 2005
Release date
23 February 2006
Russia
Пирамида 18+
23 March 2006
Argentina
23 February 2006
Australia
28 April 2006
Austria
21 February 2006
Belarus
8 March 2006
Belgium
14 April 2006
Brazil
17 March 2006
Bulgaria
6 January 2006
Canada
30 March 2006
Chile
16 March 2006
Croatia
30 March 2006
Czechia
28 April 2006
Denmark
17 March 2006
Estonia
1 March 2006
France
27 April 2006
Germany
24 March 2006
Great Britain
6 April 2006
Greece
23 March 2006
Hungary
6 January 2006
Iceland
24 March 2006
Ireland
16 February 2006
Israel
24 February 2006
Italy
23 December 2006
Japan
21 February 2006
Kazakhstan
24 March 2006
Latvia
17 March 2006
Lithuania
17 March 2006
Mexico
2 March 2006
Netherlands
27 April 2006
New Zealand
10 March 2006
Norway
17 February 2006
Panama
15 March 2006
Philippines
3 March 2006
Poland
13 April 2006
Portugal
3 March 2006
Romania
20 April 2006
Singapore
30 March 2006
Slovakia
16 March 2006
Slovenia
6 December 2007
South Korea
24 March 2006
Spain
3 March 2006
Sweden
25 March 2006
Taiwan
10 March 2006
Turkey
6 January 2006
USA
16 March 2006
Ukraine
7 April 2006
Uruguay
7 April 2006
Venezuela
MPAA
R
Budget
$4,800,000
Worldwide Gross
$81,979,826
Production
Next Entertainment, Raw Nerve, International Production Company
Also known as
Hostel, Hostal, Хостел, Hostal: el rincón de las torturas, Hostel - Caminul ororilor, Hostel, i arhi tis paranoias, Hostel: Η αρχή της παράνοιας, Hostelis, Krvavi hostel, L'auberge, Lò Mổ, Motel, Nakvynės namai, O Albergue, Otel, Хотелът на ужасите, ホステル, 人皮客栈, 恐怖旅舍, Nakvynes namai, นรกรอชำแหละ
More