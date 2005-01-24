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Poster of Wolf Creek
5.8
Kinoafisha Films Wolf Creek
5.8

Wolf Creek

, 2005
Wolf Creek
Australia / Thriller, Horror, Adventure / 18+
Poster of Wolf Creek
5.8

Cast

Cassandra Magrath
Cassandra Magrath
Liz Hunter
Andy McPhee
Bazza
Kestie Morassi
Kristy Earl
John Jarratt
John Jarratt
Mick Taylor
Nathan Phillips
Nathan Phillips
Ben Mitchell
Gordon Poole
Old Man
Guy O'Donnell
Car Salesman
Phil Stevenson
Mechanic
Geoff Revell
Petrol Attendant
Aaron Sterns
Bazza's Mate
Director Greg McLean
Writer Greg McLean
Composer François Tétaz
Cast and Crew

Film details

Country Australia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2005
Online premiere 28 August 2009
World premiere 24 January 2005
Release date
3 August 2006 Russia
2 November 2005 Australia
3 August 2006 Belarus
3 February 2006 Brazil 16
9 August 2006 France
16 September 2005 Germany
16 September 2005 Great Britain
16 September 2005 Ireland
18 November 2005 Italy
3 August 2006 Kazakhstan
25 December 2005 USA R
3 August 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $30,894,796
Production Australian Film Finance Corporation (AFFC), The South Australian Film Corporation, 403 Productions
Also known as
Wolf Creek, El cazador, El cazador de Wolf Creek, Kurt Kapanı, Morden vid Wolf Creek, Terreur à Wolf Creek, Thung Lũng Sói, Viagem ao Inferno, Vilku bedre, Vilkų dauba, Vučji potok, Wolf Creek - A haláltúra, Wolf Creek - O apolytos tromos, Wolf Creek-ο απόλυτος τρόμος, Wolf Creek: Viagem ao Inferno, Вoлчья яма, Вовча яма, Волчий ручей, Вълчият залив, ウルフクリーク　猟奇殺人谷, 鬼哭狼嚎, Wolf Creek - OZ, Wolf Creek 1, Wolf Creek - UR

Film rating

5.8
Rate 12 votes
6.2 IMDb
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Updated 14 December 2023
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