ProductionAustralian Film Finance Corporation (AFFC), The South Australian Film Corporation, 403 Productions
Also known as
Wolf Creek, El cazador, El cazador de Wolf Creek, Kurt Kapanı, Morden vid Wolf Creek, Terreur à Wolf Creek, Thung Lũng Sói, Viagem ao Inferno, Vilku bedre, Vilkų dauba, Vučji potok, Wolf Creek - A haláltúra, Wolf Creek - O apolytos tromos, Wolf Creek-ο απόλυτος τρόμος, Wolf Creek: Viagem ao Inferno, Вoлчья яма, Вовча яма, Волчий ручей, Вълчият залив, ウルフクリーク 猟奇殺人谷, 鬼哭狼嚎, Wolf Creek - OZ, Wolf Creek 1, Wolf Creek - UR