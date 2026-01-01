Menu
Poster of They Will Kill You
They Will Kill You

Country USA
Production year 2026
World premiere 25 March 2026
Release date
26 March 2026 Australia MA 15+
26 March 2026 Brazil
27 March 2026 Canada
26 March 2026 Croatia
25 March 2026 France
26 March 2026 Germany
27 March 2026 Great Britain
1 April 2026 Indonesia
26 March 2026 Italy
27 March 2026 Latvia 16+
27 March 2026 Lithuania
26 March 2026 Mexico
26 March 2026 Montenegro o.A.
25 March 2026 Philippines
27 March 2026 Romania
26 March 2026 Serbia o.A.
26 March 2026 Singapore
27 March 2026 South Africa
27 March 2026 Spain
27 March 2026 Sweden
26 March 2026 Thailand
27 March 2026 Turkey
27 March 2026 USA
27 March 2026 Viet Nam
Production New Line Cinema, Nocturna, Film Afrika Entertainment
Also known as
They Will Kill You, Te van a matar, Chúng Sẽ Đoạt Mạng, Eles Vão Te Matar, Oni cię zabiją, Seni Öldürecekler, Ti uccideranno, Они придут за тобой, 他們要殺你
Director
Kirill Sokolov
Kirill Sokolov
Cast
Patricia Arquette
Tom Felton
Heather Graham
Zazie Beetz
Darron Meyer
Cast and Crew

Film rating

