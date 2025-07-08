Menu
Poster of Angel Heart
7.5 IMDb Rating: 7.2
Kinoafisha Films Angel Heart

Angel Heart

Angel Heart 18+
Angel Heart - trailer in russian
Angel Heart  trailer in russian
Country USA / Canada / Great Britain
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1987
Online premiere 8 July 2025
World premiere 6 March 1987
Release date
6 March 1987 Russia 18+
13 August 1987 Argentina
14 May 1987 Australia
24 September 1987 Austria
16 April 1987 Belgium
3 September 1987 Brazil
5 August 1987 Colombia
11 June 1992 Czechoslovakia
6 November 1987 Denmark
17 April 1987 Finland
18 September 2019 France
3 September 1987 Germany
2 October 1987 Great Britain
7 April 1987 Greece
17 November 1988 Hong Kong
12 October 1989 Hungary
6 November 1987 Ireland
18 December 1987 Italy
1 June 1987 Japan
6 March 1987 Kazakhstan
31 July 1987 Mexico
19 November 1987 Netherlands
6 October 2025 Poland
6 November 1987 Portugal
5 August 1989 South Korea
23 October 1987 Spain
7 August 1987 Sweden
1 December 1987 Turkey
6 March 1987 USA
6 March 1987 Ukraine
6 November 1987 Uruguay
MPAA R
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $17,185,954
Production Carolco International N.V., Winkast Film Productions, Union
Also known as
Angel Heart, Corazón satánico, Corazón de ángel, Anđeosko srce, Angel Heart - Ascensore per l'inferno, Angel Heart - Nas Portas do Inferno, Angel Heart : Aux portes de l'enfer, Angelo širdis, Angelsko srce, Angyalszív, Aux portes de l'enfer, Coração Satânico, Det förhäxade hjärtat, Djævelen i hjertet, El cor de l'àngel, El corazón del ángel, Harry Angel, Hati Sang Bidadari, Înger și Demon, Linh Hồn Quỷ Dữ, Noiduttu sydän, Şeytan çıkmazı, Δαιμονισμένος άγγελος, Ангелско сърце, Анђеоско срце, Сердце Ангела, Серце Ангела, कुदरत का करिश्मा, エンゼル・ハート, 天使之心, 天使心, 赤裸天使
Director
Alan Parker
Cast
Mickey Rourke
Robert De Niro
Lisa Bonet
Charlotte Rampling
Cast and Crew
7.2 IMDb
Angel Heart - trailer in russian
Angel Heart Trailer in russian
