7.9
7.9

Passion de Jeanne d'Arc, La

, 1928
Passion de Jeanne d'Arc, La
France / Documentary, History / 18+
7.9

Cast

Rene Zhanna Falkonetti
Eugène Silvain
Maurice Schutz
Maria Falconetti
André Berley
Antonin Artaud
Director Carl Theodor Dreyer
Writer Joseph Delteil, Carl Theodor Dreyer
Composer Jesper Kyd, Ole Schmidt
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1928
World premiere 21 April 1928
Release date
21 April 1928 Denmark
25 October 1928 France
25 October 1928 Germany
6 January 1930 Great Britain
10 July 2025 Greece
18 January 1929 Italy
25 October 1929 Japan R15+
12 April 1996 Spain 16
9 May 1932 Sweden
28 March 1929 USA
Worldwide Gross $22,731
Production Société générale des films
Also known as
La passion de Jeanne d'Arc, The Passion of Joan of Arc, La pasión de Juana de Arco, Страсти Жанны д'Арк, A Paixão de Joana d'Arc, En kvinnas martyrium, Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans, 聖女貞德蒙難記, Bài Ca Khổ Hình Của Joan of Arc, Die Passion der Jeanne d'Arc, Die Passion der Jungfrau von Orléans, Ioanna tis Lorrainis, Janna d.Arkın ehtirasları, Janna d'Arkning ehtiroslari, Jeanne d'Arcin kärsimys, Jeanne d'Arcs lidelse og død, Joan of Arc, Joanna d'Arc, La passione di Giovanna d'Arco, Masaeb-e Zhandark, Męczeństwo Joanny d'Arc, O Martírio de Joana D'Arc, Patimile Ioanei d'Arc, Sabakaruru Jannu, Stradanje Ivane Orleanske, Szent Johanna - Jeanne d'Arc, The Immortal Saint, To pathos tis Jeanne d'Arc, Utrpení Panny orleánské, Utrpenie panny Orleánskej, Žanos d'Ark kančia, Ζαν ντ' Αρκ, Ιωάννα της Λωρραίνης, Τα πάθη της Ζαν ντ' Αρκ, Страдање Јованке Орлеанке, Страстите на Жана д'Арк, Страсті Жанни Д'Арк, 圣女贞德蒙难记, 裁かるゝジャンヌ

Film rating

7.9
Rate 22 votes
8.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  350 In the Documentary genre  16 In the History genre  7 In films of France  16 In films of 1928  2
