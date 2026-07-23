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Poster of Breathless
6.9
Breathless - Dubbed re-release trailer
Kinoafisha Films Breathless
6.9

Breathless

, 1960
Breathless
France / Romantic, Crime, Drama, Thriller
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Poster of Breathless
6.9
Tickets
Breathless - Dubbed re-release trailer
Breathless  Dubbed re-release trailer

Cast

Jean-Paul Belmondo
Jean-Paul Belmondo
Michel Poiccard a.k.a. Laszlo Kovacs
Jean Seberg
Patricia Franchini
Daniel Boulanger
Police Inspector Vital
Jean-Pierre Melville
Jean-Pierre Melville
Richard Balducci
Tolmatchoff
René Bernard
Journalist at Orly
Gérard Brach
Photographer
Philippe de Broca
Philippe de Broca
Journalist
José Bénazéraf
Man in wite car and elevator
Jean Domarchi
Stolen man in toilets
Jean Douchet
Jean Douchet
Man looking at traffic victim
Director Jean-Luc Godard
Writer François Truffaut, Claude Chabrol
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1960
Online premiere 12 January 2006
World premiere 26 March 1960
Release date
6 August 2026 Russia
1 September 1960 Austria
7 March 1961 Brazil
11 April 1966 Denmark
11 September 1964 Finland
19 May 2021 France
5 July 1960 Germany
1 December 1960 Great Britain
30 September 1960 Italy
26 March 1960 Japan
3 May 1961 Mexico
13 May 1960 Netherlands 6
7 August 2026 Poland
23 April 1970 Portugal
13 January 1962 South Korea 12
4 July 1966 Spain
23 January 1961 Sweden
1 March 1961 Turkey
7 February 1961 USA
22 March 1961 Uruguay
Budget 400,000 FRF
Worldwide Gross $641,384
Production Les Films Impéria, Les Productions Georges de Beauregard, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)
Also known as
À bout de souffle, Breathless, Sin aliento, Ausser Atem, U konce s dechem, 斷了氣, ¡En las últimas!, Acossado, Al final de l'escapada, Al final de la escapada, Åndeløs, Außer Atem, Az-Nafas-Oftadeh, By a Tether, Cu sufletul la gură, Do poslednjeg daha, Do posljednjeg daha, Do utraty tchu, Do zadnjega diha, El último aliento, Fino all'ultimo respiro, Horas candentes, Iki paskutinio atodūsio, Katte ni shiyagare, Kifulladásig, Līdz pēdējam elpas vilcienam, Liefde zonder uitzicht, Na konci s dychom, Nghẹt Thở, O Acossado, Serseri aşıklar, Til siste åndedrag, Till sista andedraget, Till sista andetaget, Viimeiseen hengenvetoon, Viimsel hingetõmbel, Με κομμένη την ανάσα, До последен дъх, На останньому подиху, На последнем дыхании, 네 멋대로 해라, 勝手にしやがれ, 慾海驚魂, 精疲力尽, আ বু দ্য সুফ্‌ল, O final da escapada, نفس بریده, Out of Breath, На апошнім дыханні, ബ്രെത്ത്‌ലെസ്, Hingetu, До последњег даха, עד כלות הנשימה, منقطع الأنفاس, Без здив, Юлашки хут сывласа

Film rating

6.9
Rate 19 votes
7.6 IMDb
Write review
Updated 23 July 2026

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Breathless - Dubbed re-release trailer
Breathless Dubbed re-release trailer
Breathless - Trailer
Breathless Trailer
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Quotes

Patricia Franchini What is your greatest ambition in life?
Parvulesco To become immortal... and then die.
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Showtimes Showtimes and Tickets
Karo 11 Oktyabr
17:00 from 770 ₽
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