The Longest Yard

The Longest Yard

The Longest Yard 18+
Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 July 2022
World premiere 19 May 2005
Release date
14 July 2005 Russia Каскад 16+
2 July 2005 Australia
14 July 2005 Belarus
3 July 2005 Brazil
4 August 2005 Chile
19 August 2005 Colombia
29 September 2005 Czechia
9 September 2005 Denmark
11 August 2005 Ecuador
10 August 2005 Egypt
12 August 2005 Estonia
23 November 2005 France
22 September 2005 Germany
9 September 2005 Great Britain
15 September 2005 Hong Kong
28 July 2005 Hungary
22 July 2005 Iceland
9 September 2005 Ireland
21 July 2005 Israel
29 July 2005 Italy
29 April 2006 Japan
14 July 2005 Kazakhstan
26 July 2005 Kuwait
3 July 2005 Mexico
8 September 2005 Netherlands
22 July 2005 Norway
9 September 2005 Panama
24 August 2005 Philippines
14 October 2005 Poland
20 October 2005 Portugal
8 September 2005 Singapore
2 September 2005 South Africa
18 November 2005 South Korea 15
12 October 2005 Spain
12 August 2005 Sweden
14 July 2005 Thailand
27 May 2005 USA
14 July 2005 Ukraine
8 August 2005 Uruguay
29 July 2005 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $82,000,000
Worldwide Gross $191,466,556
Production Paramount Pictures, Columbia Pictures, Happy Madison Productions
Also known as
Also known as: The Longest Yard, Golpe bajo: el juego final, Golpe bajo - El juego final, Spiel ohne Regeln, Benknäckargänget, Benknäckargänget - Krossa dem, Csontdaráló, Đội Bóng Nhà Tù, El clan de los rompehuesos, El clan dels trencalossos, En Uzun Mesafe, Futbols aiz restēm, Golpe Baixo, Ilgiausias jardas, L'altra sporca ultima meta, Le dernier essai, Luunmurskaajat, Mi-temps au mitard, Os Quebra-Ossos, Protathlima gia... varypoinites, Spill uten nåde, Trestná lavice, Wykiwać klawisza, Za mrežami, Zapornisko dvorisce, Zatvorski krug, Πρωτάθλημα για βαρυποινίτες, Всё или ничего, Затворски круг, Свободна игра, Усе або нічого, ロンゲスト・ヤード, 最长的一码, 鐵男總動員
Director
Peter Segal
Peter Segal
Cast
Adam Sandler
Adam Sandler
Chris Rock
Chris Rock
Burt Reynolds
Burt Reynolds
James Cromwell
James Cromwell
Walter Williamson
Cast and Crew
Film rating

6.8
21 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2192 In the Comedy genre  540 In films of USA  1338
Film Reviews
zorro 2 April 2015, 12:51
самая прикольная комедия за последнее время...



Кто смотрел - правда фраза "Извини, я сломал твою игрушку" просто прелестна?
维亚切斯拉夫 走过草原 16 October 2025, 19:38
Что за мода по одному сценарию сляпать "Костолом"."Самый длинный ярд"и этот "Все или ничего"Полный отстой!
Quotes
Caretaker Who we gonna crush?
(prisoners team) The guards!
Caretaker Who we gonna kill?
(prisoners team) The guards!
Caretaker Who we gonna kiss?
Brucie [shouting out loud all alone] The guards!
Caretaker [smile] Gotcha.
Stills
