Country USA

Runtime 1 hour 53 minutes

Production year 2005

Online premiere 1 July 2022

World premiere 19 May 2005

MPAA PG-13

Budget $82,000,000

Worldwide Gross $191,466,556

Production Paramount Pictures, Columbia Pictures, Happy Madison Productions

Also known as

The Longest Yard, Golpe bajo: el juego final, Golpe bajo - El juego final, Spiel ohne Regeln, Benknäckargänget, Benknäckargänget - Krossa dem, Csontdaráló, Đội Bóng Nhà Tù, El clan de los rompehuesos, El clan dels trencalossos, En Uzun Mesafe, Futbols aiz restēm, Golpe Baixo, Ilgiausias jardas, L'altra sporca ultima meta, Le dernier essai, Luunmurskaajat, Mi-temps au mitard, Os Quebra-Ossos, Protathlima gia... varypoinites, Spill uten nåde, Trestná lavice, Wykiwać klawisza, Za mrežami, Zapornisko dvorisce, Zatvorski krug, Πρωτάθλημα για βαρυποινίτες, Всё или ничего, Затворски круг, Свободна игра, Усе або нічого, ロンゲスト・ヤード, 最长的一码, 鐵男總動員