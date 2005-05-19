Caretaker Who we gonna crush?
(prisoners team) The guards!
Caretaker Who we gonna kill?
(prisoners team) The guards!
Caretaker Who we gonna kiss?
Brucie [shouting out loud all alone] The guards!
Caretaker [smile] Gotcha.
|14 July 2005
|Russia
|Каскад
|16+
|2 July 2005
|Australia
|14 July 2005
|Belarus
|3 July 2005
|Brazil
|4 August 2005
|Chile
|19 August 2005
|Colombia
|29 September 2005
|Czechia
|9 September 2005
|Denmark
|11 August 2005
|Ecuador
|10 August 2005
|Egypt
|12 August 2005
|Estonia
|23 November 2005
|France
|22 September 2005
|Germany
|9 September 2005
|Great Britain
|15 September 2005
|Hong Kong
|28 July 2005
|Hungary
|22 July 2005
|Iceland
|9 September 2005
|Ireland
|21 July 2005
|Israel
|29 July 2005
|Italy
|29 April 2006
|Japan
|14 July 2005
|Kazakhstan
|26 July 2005
|Kuwait
|3 July 2005
|Mexico
|8 September 2005
|Netherlands
|22 July 2005
|Norway
|9 September 2005
|Panama
|24 August 2005
|Philippines
|14 October 2005
|Poland
|20 October 2005
|Portugal
|8 September 2005
|Singapore
|2 September 2005
|South Africa
|18 November 2005
|South Korea
|15
|12 October 2005
|Spain
|12 August 2005
|Sweden
|14 July 2005
|Thailand
|27 May 2005
|USA
|14 July 2005
|Ukraine
|8 August 2005
|Uruguay
|29 July 2005
|Venezuela
Кто смотрел - правда фраза "Извини, я сломал твою игрушку" просто прелестна?