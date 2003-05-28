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Poster of Les Côtelettes
4.7
Kinoafisha Films Les Côtelettes
4.7

Les Côtelettes

, 2003
Les Cotelettes
France / Comedy, Drama / 18+
Poster of Les Côtelettes
4.7

Cast

Michel Bouquet
Michel Bouquet
Potier
Philippe Noiret
Philippe Noiret
Léonce Grison
Farida Rahouadj
Nacifa
Catherine Hiegel
Death
Hammou Graïa
Nacifa's Husband
Axelle Abbadie
Bénédicte
Anne Suarez
Agathe
Jérôme Hardelay
Xavier
Jean-Jérôme Esposito
Infirmier 2
Luc Palun
Infirmier 1
Director Bertrand Blier
Writer Bertrand Blier
Composer Hugues Le Bars
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2003
World premiere 28 May 2003
Release date
28 May 2003 France
Worldwide Gross $456,587
Production Canal+, EuropaCorp, Hachette Première
Also known as
Les côtelettes, Kotlety, Отбивные, Пържолите

Film rating

4.7
Rate 12 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 14 December 2023
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