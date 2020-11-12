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Poster of The Boys from Brazil
7.0
Kinoafisha Films The Boys from Brazil
7.0

The Boys from Brazil

, 1978
The Boys from Brazil
USA, Great Britain / Thriller, Drama, Sci-Fi / 18+
Poster of The Boys from Brazil
7.0

Synopsis

A Nazi hunter in Paraguay discovers a sinister and bizarre plot to rekindle the Third Reich.

Cast

Gregory Peck
Gregory Peck
Dr. Josef Mengele
Laurence Olivier
Laurence Olivier
Ezra Lieberman
James Mason
James Mason
Eduard Seibert
Lilly Palmer
Esther Lieberman
Uta Hagen
Frieda Maloney
Steve Guttenberg
Steve Guttenberg
Barry Kohler
Rosemary Harris
Mrs. Doring
John Dehner
Henry Wheelock
John Rubinstein
David Bennett
Denholm Elliott
Sidney Beynon
Director Franklin J. Schaffner
Writer Heywood Gould, Ira Levin
Composer Jerry Goldsmith
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1978
World premiere 4 October 1978
Release date
4 October 1978 Russia 12+
17 August 2031 Austria 16
1 January 1979 Brazil
30 May 1979 France
15 March 1979 Great Britain 18
15 December 1978 Greece
16 March 1979 Ireland 18
28 March 1979 Italy
4 October 1978 Kazakhstan
12 October 1978 Netherlands
6 April 1979 Portugal
2 November 1979 Spain
21 May 1979 Sweden
5 October 1978 USA
4 October 1978 Ukraine
MPAA R
Budget $12,000,000
Production ITC Films, Producers Circle
Also known as
The Boys from Brazil, Los niños del Brasil, Ces garçons qui venaient du Brésil, Momci iz Brazila, The Boys from Brazil - Geheimakte Viertes Reich, Pojkarna från Brasilien, A brazíliai fiúk, Anthropokynigito se dyo ipeirous, Berniukai iš Brazilijos, Boys from the Brussel, Brasilian pojat, Brazíliai fiúk, Chlapci z Brazílie, Chłopcy z Brazylii, Die Welt des Bösen, Drengene fra Brasilien, Els nens del Brasil, Exontosate ton dimio tou Auschwitz, Guttene fra Brasil, Himera, Hoši z Brazílie, I ragazzi venuti dal Brasile, Những Chàng Trai Brazil, Os Comandos da Morte, Os Meninos do Brasil, Synowie III Rzeszy, Ta paidia apo ti Vrazilia, Vahşetin Çocukları, Ανθρωποκυνηγητό σε δύο ηπείρους, Мальчики из Бразилии, Момчетата от Бразилия, Хлопці з Бразилії, ブラジルから来た少年, Los niños del Brazil, Meninos do Brasil

Film rating

7.0
Rate 10 votes
7 IMDb
Updated 12 November 2020

Quotes

Gertrud [Mengele has just knocked Mundt to the floor] Get a doctor!
Dr. Josef Mengele I *am* a doctor, idiot.
Gertrud Don't you come near him!
Dr. Josef Mengele Shut up, you ugly bitch.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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