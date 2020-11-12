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Film rating
7.0
Rate10 votes
7IMDb
Updated 12 November 2020
Stills
Quotes
Gertrud[Mengele has just knocked Mundt to the floor]Get a doctor!
Dr. Josef MengeleI *am* a doctor, idiot.
GertrudDon't you come near him!
Dr. Josef MengeleShut up, you ugly bitch.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.