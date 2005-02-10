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Poster of Pooh's Heffalump Movie
6.1
Kinoafisha Films Pooh's Heffalump Movie
6.1

Pooh's Heffalump Movie

, 2005
Pooh's Heffalump Movie
USA / Family, Animation / 18+
Poster of Pooh's Heffalump Movie
6.1

Cast

Brenda Blethyn
Mama Heffalump
Jim Cummings
Jim Cummings
Tigger
John Fiedler
John Fiedler
Piglet
Ken Sansom
Rabbit
David Ogden Stiers
David Ogden Stiers
Kyle Stanger
Lumpy
Nikita Hopkins
Roo
Kath Soucie
Kanga
Peter Cullen
Peter Cullen
Eeyore
Kristen Anderson-Lopez
Kanga
Wyatt Dean Hall
Roo
Director Frank Nissen
Writer Evan Spiliotopoulos, Brian Hohlfeld, A.A. Milne
Composer Joel McNeely
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 2005
Online premiere 10 February 2005
World premiere 10 February 2005
Release date
17 March 2005 Russia Каскад 0+
23 June 2005 Australia
17 March 2005 Belarus
11 February 2005 Denmark
13 April 2005 France
31 March 2005 Germany
18 March 2005 Great Britain
18 March 2005 Ireland
18 March 2005 Italy
17 March 2005 Kazakhstan
27 April 2006 Netherlands
11 February 2005 Norway
27 May 2005 Spain
11 February 2005 Sweden
11 February 2005 USA
17 March 2005 Ukraine
MPAA G
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $52,858,433
Production Walt Disney Pictures, Disneytoon Studios
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Cartoon rating

6.1
Rate 12 votes
6.4 IMDb
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Best Animated Films 
Updated 17 March 2021
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