Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Quaranteen
Quaranteen - Trailer
Kinoafisha Films Quaranteen

Quaranteen

, 2010
Quaranteen
Russia / Mystery, Family, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Quaranteen
Quaranteen - Trailer
Quaranteen  Trailer

Cast

Sergey Makovetsky
Sergey Makovetsky
Liya Akhedzhakova
Liya Akhedzhakova
Aleksey Mishin
Olga Prokofeva
Olga Prokofeva
Nastya Shuhaeva
Artyom Akimov
Kirill Vorobev
Kseniya Anatenko
Varvara Anatenko
Director Ekaterina Zadorina
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2010
World premiere 25 December 2016
Release date
25 December 2016 Russia Централ Партнершип 6+
25 December 2016 Kazakhstan
25 December 2016 Ukraine

Film rating

0.0
Rate 3 votes
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
Quaranteen - Trailer
Quaranteen Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Quaranteen

Moms
Moms Comedy
2012, Russia
6.0
Volshebnyy kubok Rorrima Bo
Volshebnyy kubok Rorrima Bo Fairy Tale, Family
Russia
6.0
7/40
7/40 Comedy
1992, Ukraine
3.0
Old Hags
Old Hags Comedy
1999, Russia
5.0
Love-Carrot 3
Love-Carrot 3 Comedy
2010, Russia
5.0
Novogodniy detektiv
Novogodniy detektiv Comedy
2010, Russia
4.0
Gde-to v gubernskom sadu (Koe-chto iz gubernskoy zhizni)
Gde-to v gubernskom sadu (Koe-chto iz gubernskoy zhizni) Comedy
1983, USSR
6.0
Pechen, ili Istoriya odnogo startapa
Pechen, ili Istoriya odnogo startapa Comedy
2019, Russia
4.0
Bankrot
Bankrot Comedy
2009, Russia
6.0
Disloyality
Disloyality Comedy
2006, Russia
5.0
Greshnik
Greshnik Comedy
1988, USSR
6.0
The Garage
The Garage Comedy
1979, USSR
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more