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Poster of You I Love
6.4
Kinoafisha Films You I Love
6.4

You I Love

, 2003
You I love
Russia / Romantic, Comedy / 18+
Poster of You I Love
6.4

Cast

Lyubov Tolkalina
Lyubov Tolkalina
Vera Kirillova
Evgeny Koryakovsky
Evgeny Koryakovsky
Timofei Pechorin
Damir Badmaev
Uloomji
Irina Grineva
Irina Grineva
Make-Up Girl
Yuriy Sherstnyov
Watchman at the Zoo
Nina Agapova
Elderly Neighbor
Aleksandr Dulerayn
Deputat
Anatoly Mankhadykov
Uloomji's Father
Valentina Mankhadykova
Uloomji's Mother
Oleg Ratkov
Reklamnyy agent
Director Olga Stolpovskaya, Dmitry Troitsky
Writer Olga Stolpovskaya, Alisa Tanskaya, Dmitry Troitsky
Composer Richardas Norvila
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2003
World premiere 6 February 2004
Release date
7 October 2004 Russia
6 January 2005 Belarus
6 January 2005 Kazakhstan
6 February 2004 USA
6 January 2005 Ukraine
Worldwide Gross $60,815
Also known as
Ya lyublyu tebya, Ciebie kocham, Das Herz will, was es will..., Je t'aime toi, Te kellesz, Você Que Eu Amo, You I Love, You I Love (Ya lyublyu tebya), Я люблю тебя, You, I Love, You I Love - Das Herz will, was es will...

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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