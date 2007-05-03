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Poster of Kanikuly lyubvi
3.8
Kinoafisha Films Kanikuly lyubvi
3.8

Kanikuly lyubvi

, 2008
Kanikuly lyubvi
Russia / Romantic / 18+
Poster of Kanikuly lyubvi
3.8

Cast

Anatoly Lobotsky
Anatoly Lobotsky
Dmitry Kharatyan
Dmitry Kharatyan
Boris Romanov
Irina Grineva
Irina Grineva
Aleksey Kazakov
Aleksey Kazakov
Boris Estrin
Elena Sachuk
Oleg Shibayev
Director Vadim Arapov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2008
World premiere 3 May 2007
Release date
18 October 2008 Russia 16+
3 May 2007 Ukraine
Production Mostelefilm
Also known as
Kanikuly lyubvi, Каникулы любви

Film rating

3.8
Rate 10 votes
3.3 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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