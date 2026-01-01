Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Fourth Year of War
6.6
Kinoafisha Films The Fourth Year of War
6.6

The Fourth Year of War

, 1983
Shyol chetvyortyy god voyny
USSR / War, Adventure / 18+
Poster of The Fourth Year of War
6.6

Cast

Lyudmila Saveleva
Lyudmila Saveleva
Nadezhda Moroz
Nikolay Olyalin
Nikolay Olyalin
Nikolay Pavlov
Aleksandr Zbruyev
Aleksandr Zbruyev
Aleksandr Spirin
Aleksandr Denisov
Zhurba
Timothy Spivak
Timothy Spivak
Arthur
Vyacheslav Baranov
Ptakhin
Lev Durov
Lev Durov
Saveliy Khomutov
Vladimir Smirnov
Burenkov
Nikolay Yeryomenko
Nikolay Yeryomenko
Antipov
Aleksandr Lebedev
Aleksandr Lebedev
Egor Krasilnikov
Director Georgiy Nikolaenko
Writer Aleksandr Belyayev, Georgiy Nikolaenko
Composer Vitali Filippenko
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1983
World premiere 12 September 1983
Release date
12 September 1983 Russia 12+
10 October 1983 USA
12 September 1983 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Shyol chetvyortyy god voyny, A titokzatos övezet, Aufklärer im Einsatz, Był czwarty rok wojny, El cuarto año de la guerra, Шел четвертый год войны, Шел четвертый год войны...

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more