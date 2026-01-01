Cast
Vyacheslav Baranov
Ptakhin
Vladimir Smirnov
Burenkov
Cast and Crew
Director
Georgiy Nikolaenko
Writer
Aleksandr Belyayev, Georgiy Nikolaenko
Composer
Vitali Filippenko
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
1983
World premiere
12 September 1983
Release date
|12 September 1983
|Russia
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|12+
|10 October 1983
|USA
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|12 September 1983
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Shyol chetvyortyy god voyny, A titokzatos övezet, Aufklärer im Einsatz, Był czwarty rok wojny, El cuarto año de la guerra, Шел четвертый год войны, Шел четвертый год войны...