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Poster of Parashuty na derevyakh
6.3
Kinoafisha Films Parashuty na derevyakh
6.3

Parashuty na derevyakh

, 1973
Parashuty na derevyakh
USSR / War / 18+
Poster of Parashuty na derevyakh
6.3

Cast

Vladimir Smirnov
Pavel Krylatykh
Aleksandr Yanvaryov
Ivan Melnikov
Nikolay Fedortsov
Nikolay Fedortsov
Iosif Zvoryka
Lyudmila Bezuglaya
Anya Morozova
Yelena Stavrogina
Zina Bardysheva
Anatoliy Charnotskiy
Nikolay Shpakov
Anatoli Barchuk
Napoleon Ridevskiy
Vladimir Rogovtsov
Ivan Tselikov
Alexander Kuzmin
Genka Yushkevich
Nikolai Kryukov
Nikolai Kryukov
Avgust Shillyat
Director Iosif Shulman
Writer Napoleon Ridevskiy
Composer Andrey Eshpay
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 1973
Production Belarusfilm
Also known as
Parashuty na derevyakh, Парашюты на деревьях

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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