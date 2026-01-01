Cast
Vladimir Smirnov
Pavel Krylatykh
Aleksandr Yanvaryov
Ivan Melnikov
Lyudmila Bezuglaya
Anya Morozova
Yelena Stavrogina
Zina Bardysheva
Anatoliy Charnotskiy
Nikolay Shpakov
Anatoli Barchuk
Napoleon Ridevskiy
Vladimir Rogovtsov
Ivan Tselikov
Alexander Kuzmin
Genka Yushkevich
Cast and Crew
Director
Iosif Shulman
Writer
Napoleon Ridevskiy
Composer
Andrey Eshpay
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 9 minutes
Production year
1973
Production
Belarusfilm
Also known as
Parashuty na derevyakh, Парашюты на деревьях