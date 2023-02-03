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Постер к сериалу Убийство в Биг Хорне
Постер к сериалу Убийство в Биг Хорне
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Киноафиша Сериалы Убийство в Биг Хорне

Убийство в Биг Хорне (2023 - …)

Murder in Big Horn
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Showtime
О чем сериал

За последние годы десятки молодых женщин и девочек из племени кроу и северных шайеннов загадочно исчезли из округа Биг Хорн в штате Монтана. Коренные жители требуют от полиции ответов, но чаще всего сталкиваются с безразличием. Аресты по этим делам случаются крайне редко, а обвинительные приговоры почти отсутствуют. В других штатах истории об исчезновениях и смертях производят шокирующее впечатление на общественность, но здесь осиротевшим семьям и активистам приходится бороться за справедливость своими силами.

Убийство в Биг Хорне - трейлер
Убийство в Биг Хорне
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Убийство в Биг Хорне»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Убийство в Биг Хорне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 2 эпизода
 
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