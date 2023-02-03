За последние годы десятки молодых женщин и девочек из племени кроу и северных шайеннов загадочно исчезли из округа Биг Хорн в штате Монтана. Коренные жители требуют от полиции ответов, но чаще всего сталкиваются с безразличием. Аресты по этим делам случаются крайне редко, а обвинительные приговоры почти отсутствуют. В других штатах истории об исчезновениях и смертях производят шокирующее впечатление на общественность, но здесь осиротевшим семьям и активистам приходится бороться за справедливость своими силами.