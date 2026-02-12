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Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме
Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме
Россия / документальный / 18+
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Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме
Трейлер
Трейлер
Детали фильма
Страна
Россия
Премьера онлайн
12 февраля 2026
Премьера в мире
12 февраля 2026
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 10 февраля 2026
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Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме
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