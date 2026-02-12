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Постер фильма Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме
Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме

Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме

Россия / документальный / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме
Пойду 1
Не пойду 1
Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме - Трейлер
Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме  Трейлер

Детали фильма

Страна Россия
Премьера онлайн 12 февраля 2026
Премьера в мире 12 февраля 2026

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 10 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме - Трейлер
Сказка о царе Салтане. Фильм о фильме Трейлер
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