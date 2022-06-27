«Звезды Африки» аукнулись: победитель раскрыл подоплеку скандального шоу

Олег Верещагин рассказал о влиянии проекта «Звезды в Африке» на свою карьеру. Как оказалось, артист стал значительно популярнее после участия в шоу.

Прославленный юморист стал одной из самых главных звезд второго сезона программы. Знаменитость выиграл в проекте благодаря тому, что на последнем испытании обошел Валю Карнавал. Как оказалось, популярное шоу сделало звезду Comedy Club еще любимее у публики: его начали узнавать на улицах и приглашать на проекты, а армия поклонников только увеличилась.

«Стали больше фотографироваться, больше стал ходить на кастинги, различные шоу», — цитирует слова знаменитости «СтарХит ».

При этом, как признался Верещагин, он хотел бы принять участие и в третьем сезоне проекта. По словам знаменитости, он был бы рад вновь испытать на себе все сложности шоу и не боится ограничений и неудобств.