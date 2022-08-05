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Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось

5 августа 2022 10:50
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось

Шоу-старожил пропадет из сетки вещания федерального канала.

В 2020 году шоу «Поле чудес» отмечало 30 лет в эфире. За это время на нем выросло не одно поколение зрителей, а проект стал семейной телепрограммой. Но вскоре все изменится — зрители больше не увидят «Поле чудес». Выяснилось, что передачу собираются закрыть.

Об этом рассказала фолловерам в Telegram-канале Дана Борисова. По ее словам, новости об отмене популярного телепроекта ходят в кулуарах «Останкино», где недавно она побывала. Причем шоу закрывается с важной формулировкой — его нельзя будет показывать и на других каналах.

«Якубович без работы, такого он не ожидал», — подчеркнула Дана.

Подписчики телезвезды расстроились из-за закрытия проекта. По их мнению, шоу — одна из немногих народных передач, где не демонстрируют скандалы и ругань.

«Почему закрывают? Очень жаль», «Поле Чудес» наша семейная программа, смотрим с детства«, — отметили комментаторы.

Кроме того, по информации Даны, эфир федерального канала лишится также таких шоу, как «Вечерний Ургант», «Давай поженимся!» и «Мужское/Женское». С чем связаны подобные перемены в вещании, она не уточнила.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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