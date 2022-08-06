«Я видел»: неприглядная правда о сыне Малинина прозвучала публично
Знаменитая семья зря пыталась водить народ за нос.
Александр Малинин напрасно таскает на гастроли сына Никиту. Ничего хорошего от совместных выступлений артистов фанатам ждать не стоит. Все дело в неприглядном факте о Малинине-младшем, на который почему-то мало кто обращал внимание.
А вот правдоруб Михаил Шахназаров мимо не прошел. Благодаря откровенному мнению журналиста у многих поклонников теперь скорее всего откроются глаза. Никите совершенно нечего делать на одной сцене со знаменитым отцом по очевидной и печальной причине.
«Я видел афишу в Сочи: Александр Малинин и сын. Но это вообще караул. Ребенок вообще петь не умеет», — на-гора выдал суровую правду журналист в Rutube-шоу «Полный абзац».