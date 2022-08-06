«Я видел»: неприглядная правда о сыне Малинина прозвучала публично

Александр Малинин напрасно таскает на гастроли сына Никиту. Ничего хорошего от совместных выступлений артистов фанатам ждать не стоит. Все дело в неприглядном факте о Малинине-младшем, на который почему-то мало кто обращал внимание.

А вот правдоруб Михаил Шахназаров мимо не прошел. Благодаря откровенному мнению журналиста у многих поклонников теперь скорее всего откроются глаза. Никите совершенно нечего делать на одной сцене со знаменитым отцом по очевидной и печальной причине.