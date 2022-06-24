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«Выглядит в 16 на 23»: народ ахнул, увидев дочь Зудиной от Табакова

24 июня 2022 17:20
«Выглядит в 16 на 23»: народ ахнул, увидев дочь Зудиной от Табакова

Поклонники не ожидали такого преображения от наследницы знаменитостей.

Марина Зудина шокировала поклонников снимками своей дочери Марии от Олега Табакова. Публикацией артистка поделилась в личных социальных сетях.

Как рассказала Зудина, весной этого года Мария закончила 9-й класс школы. В связи с этим актриса показала фотографии наследницы с эффектным макияжем и в черном бархатном платье, которые привели в восторг поклонников. Обсуждая кадры, фанаты осыпали Марию комплиментами, отметив ее красоту и привлекательность.

«Выглядит в 16 на 23»: народ ахнул, увидев дочь Зудиной от Табакова

«Выглядит в 16 на 23», «Какая красавица, невозможно оторвать глаз», «Вся в маму, вот это генетика», — фанаты не сдерживают своих восторгов.

Также многие отметили, что с такой внешностью Марии нужно обязательно пойти по стопам родителей. Как уверены пользователи Сети, наследница артистов обязательно добьется успеха если не на актерском, то на модельном поприще.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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