Вы знаете только псевдонимы советских актеров: их имена скрывали от публики

Большинство зрителей до сих пор хорошо знают звезд советского кино и, только услышав их имена, могут сразу назвать несколько ярких фильмов с тем или иным актером. Но далеко не все поклонники артистов представляют, что эти звучные имена — псевдонимы. В реальной жизни их звали совсем по-другому. По тем или иным причинам они решили отказаться от имен или фамилий, данных им при рождении, а некоторые даже закрепили это «переименование» документально.

Так, настоящее имя Нонны Мордюковой было Ноябрина. По одной из версий ее назвали родители по месяцу, в котором она родилась. По другой — ее семья была проникнута советскими идеями и вдохновлялась социалистической революцией. Как бы то ни было, карьеру актрисы Мордюкова начала уже под другим именем.

А вот родители Ролана Быкова были восхищены творчеством французского писателя Ромена Роллана. Правда, из-за непривычного для русского человека словосочетания они перепутали имя и фамилию автора, решив, что звали его Роллан. А при подготовке документов ошиблась уже сотрудница ЗАГСа, записав будущего актера и режиссера в документы как Роланда.

Кстати, знаменитая актриса Вера Алентова долгое время была однофамилицей Быкова. Сменить фамилию на мамину она решилась только в 1969 году, когда пошла регистрировать родившуюся дочь.