Вы знаете только псевдонимы советских актеров: их имена скрывали от публики
Многие артисты стали звездами, только когда сменили имена.
Большинство зрителей до сих пор хорошо знают звезд советского кино и, только услышав их имена, могут сразу назвать несколько ярких фильмов с тем или иным актером. Но далеко не все поклонники артистов представляют, что эти звучные имена — псевдонимы. В реальной жизни их звали совсем по-другому. По тем или иным причинам они решили отказаться от имен или фамилий, данных им при рождении, а некоторые даже закрепили это «переименование» документально.
Так, настоящее имя Нонны Мордюковой было Ноябрина. По одной из версий ее назвали родители по месяцу, в котором она родилась. По другой — ее семья была проникнута советскими идеями и вдохновлялась социалистической революцией. Как бы то ни было, карьеру актрисы Мордюкова начала уже под другим именем.
А вот родители Ролана Быкова были восхищены творчеством французского писателя Ромена Роллана. Правда, из-за непривычного для русского человека словосочетания они перепутали имя и фамилию автора, решив, что звали его Роллан. А при подготовке документов ошиблась уже сотрудница ЗАГСа, записав будущего актера и режиссера в документы как Роланда.
Кстати, знаменитая актриса Вера Алентова долгое время была однофамилицей Быкова. Сменить фамилию на мамину она решилась только в 1969 году, когда пошла регистрировать родившуюся дочь.