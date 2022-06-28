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«Все печально»: известный блогер раскрыла глаза на неприглядный поступок Королевой

28 июня 2022 12:45
«Все печально»: известный блогер раскрыла глаза на неприглядный поступок Королевой

Певицу раскритиковали за марафон красоты и здоровья.

Не так давно 49-летняя Наталья Королева объявила о запуске онлайн-марафона. Певица пообещала всем потенциальным участникам всего за три дня раскрыть собственные методы поддержания молодости и красоты. Вот только некоторые пользователи Сети засомневались, что исполнительница обладает экспертными познаниями в этих сферах.

«Все печально»: известный блогер раскрыла глаза на неприглядный поступок Королевой

Блогер Лена Миро припомнила интервью Королевой в «Осторожно, Собчак!» и раскрыла глаза подписчиков в ЖЖ на неприглядный поступок певицы. По ее словам, в шоу внешний вид исполнительницы сильно отличался от ее снимков в соцсетях, которые она щедро сдабривает фотошопом. А значит, и научить своих фолловеров в марафоне принципам красоты она не сможет, считает Миро. Единственной причиной запуска подобной программы блогер видит потребность Королевой в деньгах.

«Совсем все печально», — емко прокомментировала Лена.

С Миро согласились и ее подписчики, отметив, что Наталья куда органичнее смотрелась бы в марафонах по использованию фильтров. Хейтеры предположили, что и долгожданного финансового успеха от программы Королева в итоге не получит.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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