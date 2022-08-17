Возлюбленная молчать не стала: правда о внебрачном сыне Пьера Нарцисса вышла наружу

После скоропостижной смерти Пьера Нарцисса в конце июня появились слухи о том, что у певца были внебрачные дети. Женщина по имени Ирен сначала пришла на церемонию прощания с Нарциссом, а позже рассказала в СМИ про их общего 8-летнего сына. Тогда бывшая супруга Пьера Валерия Калачева опровергла эту информацию, заявив, что во время уборки в квартире умершего исполнителя не обнаружила там никаких следов присутствия возлюбленной или ребенка. У Калачевой от брака с певцом подрастает 15-летняя дочь Каролина-Кристель, которой Пьер тоже никогда не рассказывал о брате.

Тем не менее уже на днях вновь возникли предположения о внебрачном сыне Пьера Нарцисса. На этот раз источники полагают, что ребенок все это время рос вдали от отца на его родине, в Камеруне. Но последняя возлюбленная исполнителя, певица Ксения Грин,​ уверена, что таким образом репутацию Нарцисса просто очерняют. По ее словам, никаких секретных детей у Пьера не было. Более того, он ни за что не оставил бы своего ребенка в другой стране. При этом девушка не отрицает, что певец хотел еще наследников.