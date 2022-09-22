Вот почему Рязанов в своих фильмах упоминал неких Катанянов: трогательная шутка

Советский режиссер Эльдар Рязанов сразу в нескольких своих картинах «спрятал» шутку, понятную только его близким людям. Зрители могут вспомнить диалог героев Андрея Мягкова и Ольги Науменко в мелодраме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Галя уговаривала жениха встретить Новый год дома вместо того, чтобы идти в гости к Катанянам.

Эту фамилию можно встретить и в других лентах Рязанова. Например, в фильмах «Забытая мелодия для флейты», «Вокзал для двоих» и «Привет, дуралеи!». Оказалось, что Катаняны существовали в реальности, и таким образом постановщик просто передавал им «экранный» привет.

Кинорежиссер Василий Катанян был близким другом Рязанова, они познакомились еще в 1944 году. Его работы были известны не так, как картины приятеля, однако на счету постановщика несколько знаковых документальных лент, среди которых «Дорога весны», «СССР с открытым сердцем» и «Остров Сахалин». В 60-х режиссер женился, и Рязанов с Катаняном начали дружить семьями. Постановщик-документалист скончался в 1999 году после длительной болезни.