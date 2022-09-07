Вот как выглядел Табаков в первой «порочной» роли: таким его еще не видели

Дебют будущего мэтра кино Олега Табакова случился, когда он еще учился в Школе-студии МХАТ. Лучшего студента курса в 1956 году пригласили в фильм «Тугой узел». Лента режиссера Михаила Швейцера была основана на повести «Саша отправляется в путь». Автором произведения выступил писатель Владимир Тендряков.

Сюжет крутился вокруг противостояния партийного деятеля в исполнении Виктора Авдюшко, который ради карьеры шел «по головам», и героя Табакова, сына прежнего секретаря райкома. Юный актер блестяще справился с ролью, но фильм в исходном варианте так в прокат и не вышел.

Комиссия цензоров назвала картину «идейно порочной»: по мнению экспертов, своей работой режиссер просто дискредитировал образы партийных работников. Фильм отправили на многочисленные доработки. Премьера состоялась только в 1957 году под названием «Саша вступает в жизнь». Но копий было сделано совсем немного, поэтому лента осталась практически незамеченной. А в 1988 году на экраны выпустили первоначальную версию картины, правда, сохранилась она только в черно-белом варианте.