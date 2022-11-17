Во всем виноват театр: как растолстел Эльдар Рязанов и почему не смог похудеть

Свое детство Эльдар Рязанов провел в Самаре, где и пристрастился к искусству. В театре будущему режиссеру нравились не только игра актеров и творческая атмосфера, но и кое-что еще.

Кинодел с особым восторгом вспоминал гастроли Большого театра. Чтобы купить билет на представление, Рязанов занимал очередь еще в пять утра. Он мечтал не только полюбоваться тем, что будет происходить на сцене, но и как можно скорее отправиться в буфет, ведь там его ждали пирожные и эклеры. Любовь к ним негативно отражалась на весе знаменитости.

В годы войны Эльдар Александрович был вынужден ограничивать себя в еде, но, когда тяжелые времена закончились, режиссер уже не мог держать себя в руках. Рязанов набирал лишние килограммы, от которых был не в состоянии избавиться, потому что ел практически не переставая. Для кинодела не было вкусных или невкусных блюд. Как человеку, познавшему голод, ему было крайне важно, чтобы в доступе была любая еда.