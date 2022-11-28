Виновник трагедии Любови Полищук назван: это имя вызвало оторопь

Смерть Любови Полищук стала шоком для многих ее поклонников. Последние годы своей жизни актриса, скончавшаяся в ноябре 2006 года, боролась с тяжелым онкологическим диагнозом — саркомой позвоночника. Она не любила говорить о своем самочувствии и уж тем более не вдавалась в подробности относительно того, что могло стать причиной ее страшного недуга.

Между тем многие обсуждали слухи о том, когда и почему здоровье артистки резко ухудшилось. К тому же было названо имя человека, из-за которого со знаменитостью случилась ужасная трагедия.

В начале своей актерской карьеры Полищук засветилась в эпизоде картины Марка Захарова «12 стульев». В одной из сцен она играла с Андреем Мироновым, вместе с которым исполнила танго.

Во время съемок эпизода актер якобы неудачно уронил актрису на бетонный пол, на который забыли подстелить матрас. В Сети пишут, что именно после этого несчастного случая у Полищук и начались первые проблемы со спиной.