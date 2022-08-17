В эту актрису были влюблены все в Советском Союзе: что погубило Анну Самохину

Роль Мерседес в фильме «Узник замка Иф» перевернула жизнь актрисы Анны Самохиной. Артистка поразила всех своей красотой и обаянием — в Советском Союзе в нее были влюблены буквально все. Именно это и сыграло злую шутку со звездой.

Актриса была готова на все, лишь бы оставаться главным секс-символом страны. Однако время шло и Самохина начала терять былую привлекательность. Когда знаменитость осознала это, то перешла к кардинальным мерам.

Звезда делала всевозможные омолаживающие процедуры, применяла стволовые клетки, придерживалась строгих диет, принимала БАДы и экспериментировала с употреблением соков из экзотических фруктов и различных отваров. Последствия не заставили себя ждать: в 2009 году у Самохиной обнаружили рак желудка в последней стадии.

Как пишет портал Boom.ms, страшный диагноз не заставил артистку одуматься: она продолжила голодать и использовала другие сомнительные методы в погоне за молодостью и красотой. По мнению многих, именно одержимость своей внешностью и привела к тому, что знаменитость погубила свое здоровье и ушла из жизни в возрасте 47 лет.