Участие в «Точь-в-точь» даром не прошло: 60-летняя Свиридова не стала молчать

Алена Свиридова долгие годы покоряет сердца поклонников своим творчеством. Артистка приняла участие уже не в одном десятке шоу, но некоторые, по ее словам, давались ей значительно тяжелее других. Например, она до сих пор вспоминает проект «Точь-в-точь».

В популярном шоу Свиридова примерила образы Эми Уайнхаус и других знаменитостей. Специально для более реалистичного перевоплощения художники показали все свое мастерство, поэтому наносили большое количество грима на певицу. В итоге именно из-за этого у знаменитости и осталось так много негативных воспоминаний о шоу.

«Это тоже испытание... У меня было ощущение, что после этого проекта я прямо постарела», — цитирует артистку издание «АиФ».

При этом Свиридова не скрывает, что довольна многими своими номерами. Особенно ей понравилось выступать в образе Эми Уайнхаус, исполняя ее композицию You Know I’m No Good.