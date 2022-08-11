Триумф Вицина, о котором никто не узнал: этот фильм «с подвохом» обожали в СССР

Георгий Вицин начал свою карьеру в кино в 1945 году, а наибольшую известность ему принесла работа с Леонидом Гайдаем. Зрители и критики неоднократно отмечали комедийный талант артиста, однако, как оказалось, далеко не все роли остались оценены по достоинству. Дело в том, что в 1956 Вицин принял участие в картине «Максим Перепелица», но никто его не узнал.

В черно-белой ленте Вицин воплотил образ деда Мусия. Для соответствия герою актера пришлось настолько сильно загримировать, что его появление в фильме смогли обнаружить только преданные и внимательные поклонники.

Картина же вышла намного раньше знаменитой «Кавказской пленницы» и других фильмов и полюбилась простому зрителю. Сначала «Максима Перепелицу» любили за комедийную составляющую, а после — за достоверный показ эпохи. И если бы фанаты, как пишет Life.ru , пристальнее смотрели фильм, а гримеры не настолько сильно изменили внешность Вицина, то известность пришла бы к нему намного раньше, ведь в картине актеру удалось блестяще продемонстрировать свой актерский талант.