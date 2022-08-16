Триумф из грязного унижения: почему все мужчины выбирали Жади, а не Маизу
Знойная марокканка показала свое главное преимущество.
Тема женского соперничества проходит красной нитью в сериале «Клон». Две главные героини Жади и Маиза делят сразу двух мужчин — Саида и Лукаса, что накаляет страсти до предела. Одна из сцен особенно запомнилась поклонникам проекта.
Во время ужина в своем доме Саид, желая унизить Жади, заставил ее танцевать перед Маизой. Вот только зрелище стало настоящим испытанием для жены Лукаса, который не раз открыто говорил ей, что потерял голову от знойной марокканки именно в тот момент, когда та танцевала.
Глядя на раскрепощенные движения Жади и ее дерзкую улыбку, Маиза вспомнила эти слова, что больно ранило ее. Так Жади превратила собственное унижение в триумф и наглядно показала сопернице, почему мужчины выбирали именно ее. Именно к такому выводу пришли интернет-пользователи, обсуждая сцену.
«Знаете, о чем этот танец? О том, что человека невозможно унизить, если он сам себя не чувствует униженным», «Какая Жади шикарная. Она себе цену знает. Она так танцевала, что Маиза была просто раздавлена», «Жади будто говорит Маизе: "Смотри, меня хочет и твой муж, и Саид"», «Жади в очередной раз сделала Маизу, молодец, в лицо так улыбается, аж до косточек пробирает», — гласят комментарии в Сети.