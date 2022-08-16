Триумф из грязного унижения: почему все мужчины выбирали Жади, а не Маизу

Тема женского соперничества проходит красной нитью в сериале «Клон». Две главные героини Жади и Маиза делят сразу двух мужчин — Саида и Лукаса, что накаляет страсти до предела. Одна из сцен особенно запомнилась поклонникам проекта.

Во время ужина в своем доме Саид, желая унизить Жади, заставил ее танцевать перед Маизой. Вот только зрелище стало настоящим испытанием для жены Лукаса, который не раз открыто говорил ей, что потерял голову от знойной марокканки именно в тот момент, когда та танцевала.

Глядя на раскрепощенные движения Жади и ее дерзкую улыбку, Маиза вспомнила эти слова, что больно ранило ее. Так Жади превратила собственное унижение в триумф и наглядно показала сопернице, почему мужчины выбирали именно ее. Именно к такому выводу пришли интернет-пользователи, обсуждая сцену.